Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Изключително сме щастливи и благодарни

Световните шампионки по естетическа групова гимнастика за жени Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева споделиха радостта си след труимфа на световното първенство в Самоков.

Грациите пребориха конкуренцията на 77 отбора при жените.

"Много благодарим, изключително сме щастливи от това, което се случи. Емоциите ще останат още доста време. Емоциите са невероятни", споделиха от лагера на отбора след награждаването. "Голяма емоция за нас бе, че сме пред трудна публика. Беше много хубаво. Видяхме, че много хора се развълнуваха, плакаха, беше много хубаво. Благодарим", допълни Яна Стайкова.

Българските националки завоюваха втора световна титла, след спечелената през 2022 г. в Грац.

"Много сме развълнувани, много благодарим за всичко. Благодарни сме на всички хора, които седят зад нас и нашата подготовка. Може би, това е много по-заслужено. Вече сме по-големи и по-зрели. Много сме благодарни", добавиха от тима. "Двете титли са много различни, защото първата беше чакана много дълго време. При тази емоцията е по-различна, защото е пред народна публика", сподели техният треньор Кристина Ташева.

Това бе последното състезание за отбора в този му вид.

"Смятаме, че това е нашият край. В момента сме доста развълнувани, така че не можем да кажем нататък какво ще правим", завърши Сияна Табакова.

