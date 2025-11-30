БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Български волейбол
Запази

Разпределителката на Марица Пловдив отличи играта на отбора при успеха над ЦСКА.

лора славчева щастлива съм сме категорични отпускаме
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Разпределителката на Марица Пловдив Лора Славчева е доволна от факта, че отборът показва категорична игра в българския волейболен елит.

Шампионките се наложиха над вицешампионките от ЦСКА с 3:0 гейма.

"Това, което тренираме излиза. Не трябва да се отпускаме,. Имаме важни мачове в Шампионска лига. Тук трябва да го изтренираме също. Стараем се да държим ниво и да не се отпускаме. Щастлива съм, че бяхме категорични. За мен всеки отбор се бори срещу нас. Имаше доста добра съпротива. Искам да ги похваля за това, което показват на игрището", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Според нея предстоят още много мачове, преди пловдивчанки да си гарантират първото място в класирането.

"В залата и отвън сме приятели и се подкрепяме. Дори да има недоразумения, ние си ги изговаряме. Тази година се задържам доста на сервис. Има на какво да подобря във вдигането. Не мога да кажа, че сме си гарантирали първото място, докато не мине последният мач", допълни волейболистката.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Марица надигра ЦСКА за седма поредна победа в женския волейболен елит
Марица надигра ЦСКА за седма поредна победа в женския волейболен елит
Шампионът се наложи бад вицешампиона на България.
Чете се за: 02:32 мин.
#ВК Марица Пловдив #Лора Славчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
6
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Специално за БНТ

Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО)
Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО)
Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо
Чете се за: 01:10 мин.
Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица
Чете се за: 01:55 мин.
Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица
Чете се за: 01:42 мин.
Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 07:07 мин.
Гимнастичките на Академик: Чувството да играеш пред родна публика е невероятно Гимнастичките на Академик: Чувството да играеш пред родна публика е невероятно
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Доматите и краставиците все по-скъпи Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ