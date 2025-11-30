Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме

Разпределителката на Марица Пловдив Лора Славчева е доволна от факта, че отборът показва категорична игра в българския волейболен елит.

Шампионките се наложиха над вицешампионките от ЦСКА с 3:0 гейма.

"Това, което тренираме излиза. Не трябва да се отпускаме,. Имаме важни мачове в Шампионска лига. Тук трябва да го изтренираме също. Стараем се да държим ниво и да не се отпускаме. Щастлива съм, че бяхме категорични. За мен всеки отбор се бори срещу нас. Имаше доста добра съпротива. Искам да ги похваля за това, което показват на игрището", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Според нея предстоят още много мачове, преди пловдивчанки да си гарантират първото място в класирането.

"В залата и отвън сме приятели и се подкрепяме. Дори да има недоразумения, ние си ги изговаряме. Тази година се задържам доста на сервис. Има на какво да подобря във вдигането. Не мога да кажа, че сме си гарантирали първото място, докато не мине последният мач", допълни волейболистката.

Вижте цялото интервю във видеото.