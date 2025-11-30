Българският национален отбор по плуване е готов за еврошампионата в малък басейн

От 2 до 7 декември БНТ 3 ще ви направи свидетели на европейското първенство по плуване в малък басейн. Седем плувци ще защитават частта на България на 23-ото европейско първенство в малък басейн. Шампионатът ще се проведе в 8-я по големина град в Полша, Люблин, и ще събере на едно място над 500 елитни състезатели от стария континент.

На последния еврошампионат в 25-метров басейн в Отопени през 2023 г. България завърши с общо 4 финала, няколко полуфинала и още няколко подобрени национални рекорда. Най-предното класиране бе за Диана Петкова, която завърши 6-а на 100 м съчетано, а сега амбициите са за още по-силно представяне. В националния отбор вече се заговори и за медали.

"Разбира се, че ще гоним отличия. Ние всеки път гоним отличия. Надявам се на едно силно европейско първенство, което да бъде завършек на един много добър сезон, който направихме. Всичко останало в бъдеще време е насочено към Олимпийските игри. Надявам се съставът, който в момента ще участва, да се разшири с млади състезатели, боеспособни за квоти за Олимпиадата", сподели главен мениджър на националния отбор по плуване Кристиян Минковски.

Най-големи надежди се възлагат на европейския шампион за юноши и финалист от световното първенство в Сингапур, това лято Петър Мицин и специалистката в плуванията на малък басейн Диана Петкова. Мицин ще плува на 400 и 800 свободен стил, докато Диана ще бъде с най-много заявени дисциплини.

"За сега съм записана на 6 дисциплини, както винаги най-много, но най-вероятно ще бъдат регулирани спрямо формата ми. Фокусът е върху 100 м съчетано, както винаги е било. За първи път работих с кондиционен треньор, който работи специално с мен. С него работихме за нещата, които ми липсват в 100 м съчетано, а именно първите метри в делфина и експлозивност", допълни тя. "За това първенство съм си поставил цели, за които смятам да дам всичко и да ги изпълня. Пожелавам си да бъда на финала на двете дисциплини, които ще плувам – 400 и 800 м свободен стил. Пък и защо да не погледна към медалите?", заяви Петър Мицин.

Европейският шампион за мъже от Белград през 2024 г. Любомир Епитропов ще атакува престижно класиране в своята любима дисциплина 200 м бруст.

"На малък басейн е малко по-различно, отколкото на голям. Аз станах европейски на голям басейн, малкият не е моята сила, но се надявам с малко повече опит да съм изчистил някакви детайли и да покажа най-доброто", добави той.

Най-постоянната ни състезателка в изявите си на големи първенства Габриела Георгиева плува финал в Отопени. Тя завърши 8- а на 200 м гръб. В последните месеци Габриела имаше проблеми с коленете, но сега се чувства отлично и се надява да плува най-малко финал в Люблин.

"Имах подготовка на Белмекен. През първата седмица не се отблъсквах много в стената, но вече смятам, че съм добре. Естествено, има притеснение, да не се обади тази болка, но се опитвам да я елиминирам", разкри плувкинята.

Калоян Левтеров се завръща на големи първенства за мъже след повече от година пауза. Той ще плува 100 и 200 м гръб.

"Въпреки контузията, през която преминах през този сезон, се надявам да се събера и да направя всичко, на което съм способен за момента. В САЩ тренираме на малък басейн, сходен на този в Европа и се надявам да пренеса тренировъчния процес в състезателния", изрази надежди българският плувец.

Тея Николова се премеси да тренира в САЩ, но за момента не е особено доволна от престоя си отвъд Океана.

"Не съм очаквала веднага да постигна някакви невероятни резултати. Ясно е, че всеки преход е труден. Промяната с тренировки, храна, хората там - всичко е трудно. Все още не съм видяла желаните резултати, но се надявам да ги видя след известно време", обнадеждена е Николова.

Дебют на голямо първенство при мъжете прави 18-годишният Дарен Кирилов, в който ще плува на 50, 100 и 200 гръб.

"Доста съм развълнуван, като знам, че ще бъда един от участниците сред мъже и очаквам да си подобря личните времена поне. Годината беше много тежка и мисля, че най-доброто ми състезание, със сигурност, беше Държавното първенство, което беше на малък басейн в Бургас. Подобрих си абсолютно всички времена и съм много доволен", категоричен е тинейджърът.

Европейският плуван елит ще бъде в Полша в следващата седмица, а БНТ 3 ще излъчи всичко най-интересно от надпреварата. Сутрешните ефири са с начален час 11:00, докато финалите са всеки ден от 20:00 часа между 2 и 7 декември.

Вижте целия обект във видеото.