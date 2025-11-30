Най-голямото спортно шоу, което човек може да си представи!

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Чете се за: 03:15 мин.
Национални отбори
Жребият за световното първенство по футбол ще бъде теглен в петък.

Световно първенство по футбол 2026 г.
Снимка: БТА
И пътят към Съединените Щати, Мексико и Канада започва официално в петък - 5 декември. Жребият във Вашингтон ще отговори на много въпроси - какъв ще бъде мачът на откриването и кой ще се изправи срещу един от домакините - Мексико - на легендарния стадион "Ацтека"; какви ще са съперниците на световния първенец Аржентина; какво ще отреди съдбата на Испания и Англия; в каква група ще попаднат Германия и Франция; чия защита ще трябва да удържи на натиска на Кристиано Роналдо?

Трябва да бъдат определени 12 групи от по 4 отбора. До момента се знаят 42 от страните, които ще преследват непреходната футболна слава през лятото. Последните 6 квоти ще бъдат разпределени през пролетта, като за тях ще се борят 16 европейски нации и 6 представители на останалите континенти. В първа урна попадат освен трите държави, които приемат шампионата, още Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия и Германия. Много важно уточнение е, че Испания и Аржентина, както и Франция и Англия ще бъдат привилегировани на база позицията си в световната ранглиста и ако успеят да спечелят предварителната си група, могат да се срещнат чак на финала. Испания и Франция ще бъдат автоматично поставени в едната страна на схемата на елиминациите, а "гаучостите" и "Трите лъва" - в другата.

Във втора урна дебнат достатъчно коварни отбори, споменавам само имената на трайно замесените в големите битки от последните Мондиали Хърватия и Мароко, както още Уругвай и Швейцария. Мохамед Салах и неговият Египет, както и Ерлинг Холанд с неговата Норвегия са в урна номер 3. Екзотиката логично е поставена в последната урна, където хипотетично може да се появи липсвалата на последните две световни първенства Италия.

И тепърва ще видим какво ни е подготвила съдбата – Колумбия, Панама и Египет се завръщат на световни финали след отсъствието им на последния Мондиал. Нова Зеландия, Парагвай и Република Южна Африка пък не се бяха класирали на най-значимия футболен форум от 2010 насам. Своята дълго чакана поява на турнира прави европейското трио Шотландия, Норвегия и Австрия, които не са играли на Световно първенство от 1998 насам. Четири отбора са пред дебют – Кюрасао, Йордания, Узбекистан и Кабо Верде. Откриването ще бъде на 11 юни в Мексико Сити, финалът – на 19 юли в Ню Йорк.

Повече по темата ще откриете във видеото.

#Мондиал 2026

Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО)
Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО)
Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо
Чете се за: 01:10 мин.
Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица
Чете се за: 01:55 мин.
Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица
Чете се за: 01:42 мин.
Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме
Чете се за: 01:22 мин.
Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 07:07 мин.

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Доматите и краставиците все по-скъпи Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
