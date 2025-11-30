Най-голямото спортно шоу, което човек може да си представи!

И пътят към Съединените Щати, Мексико и Канада започва официално в петък - 5 декември. Жребият във Вашингтон ще отговори на много въпроси - какъв ще бъде мачът на откриването и кой ще се изправи срещу един от домакините - Мексико - на легендарния стадион "Ацтека"; какви ще са съперниците на световния първенец Аржентина; какво ще отреди съдбата на Испания и Англия; в каква група ще попаднат Германия и Франция; чия защита ще трябва да удържи на натиска на Кристиано Роналдо?

Трябва да бъдат определени 12 групи от по 4 отбора. До момента се знаят 42 от страните, които ще преследват непреходната футболна слава през лятото. Последните 6 квоти ще бъдат разпределени през пролетта, като за тях ще се борят 16 европейски нации и 6 представители на останалите континенти. В първа урна попадат освен трите държави, които приемат шампионата, още Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия и Германия. Много важно уточнение е, че Испания и Аржентина, както и Франция и Англия ще бъдат привилегировани на база позицията си в световната ранглиста и ако успеят да спечелят предварителната си група, могат да се срещнат чак на финала. Испания и Франция ще бъдат автоматично поставени в едната страна на схемата на елиминациите, а "гаучостите" и "Трите лъва" - в другата.



Във втора урна дебнат достатъчно коварни отбори, споменавам само имената на трайно замесените в големите битки от последните Мондиали Хърватия и Мароко, както още Уругвай и Швейцария. Мохамед Салах и неговият Египет, както и Ерлинг Холанд с неговата Норвегия са в урна номер 3. Екзотиката логично е поставена в последната урна, където хипотетично може да се появи липсвалата на последните две световни първенства Италия.

И тепърва ще видим какво ни е подготвила съдбата – Колумбия, Панама и Египет се завръщат на световни финали след отсъствието им на последния Мондиал. Нова Зеландия, Парагвай и Република Южна Африка пък не се бяха класирали на най-значимия футболен форум от 2010 насам. Своята дълго чакана поява на турнира прави европейското трио Шотландия, Норвегия и Австрия, които не са играли на Световно първенство от 1998 насам. Четири отбора са пред дебют – Кюрасао, Йордания, Узбекистан и Кабо Верде. Откриването ще бъде на 11 юни в Мексико Сити, финалът – на 19 юли в Ню Йорк.

Повече по темата ще откриете във видеото.