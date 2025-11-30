Националките на България: Бяхме малко притеснени, но успяхме да се насладим на състезанието

Няма как да не сме доволни. Залата е пълна. Бяхме малко притеснени, но успяхме да се насладим на състезанието. Изиграхме две стабилни съчетания. И ние сме доволни. И треньорите ни. Това казаха от националният отбор на България за девойки след съчетанието си на световното първенство по естетическа групова гимнастика, което се провежда в комплекс „СамЕлион“ в Самоков.

„Има и притеснение, има и вълнение. Доволни сме от представянето си. Не всичко зависи от нас. Направихме всичко възможно. Играхме много стабилно“, добавиха националките.

Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.