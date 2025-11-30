"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от пенсионерите никога не са и докосвали евро

Голяма част от възрастните хора никога не са виждали и пипали евро. Това стана ясно по време на посещение на представители на полицията в село Крумово.

Екип на БНТ1 показа банкноти евро на пенсионерите, а служителите на реда им дадоха съвети как да се пазят от измами след 1 януари.

За първи път виждам тая банкнота, досега не съм виждала, нито долар, нито евро.

Първо на видео, а след това и на живо пенсионерите видяха евробанкнотите. От полицията научиха, че те имат уникален воден знак, който се вижда само срещу светлината. Обърнаха им внимание да гледат и дали има вградена нишка, защото при фалшификатите тя е залепена или отпечатана.

За първи път виждам еврото, ама смятаме, че ще се оправим, няма начин.

Мнозина обаче признаха, че с пазаруването ще им бъде най – трудно.

Имам млади вкъщи - ще се съветвам с тях да пазаруват отначалото те, аз отначалото няма да мога да се справям с магазина.

Пенсионерите научиха и че могат да използват фенерче, с което да осветяват банкнотите. Защото истинските съдържат скрити защитни елементи, които са видими на тази светлина.



Стоян Минчев – кмет на село Крумово: Най-добрият вариант е безконтактното плащане – там няма какво да се случи, транзакциите си минават по банков път и няма да има този проблем. Ако се налага да си ги проверяват, да, да си ползват едно УВ фенерче, ще им спомогне много.

От полицията предупредиха още левове да се обменят само в пощите или банките.