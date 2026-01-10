БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

160 машини са в готовност да почистват София

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Към момента градският транспорт се движи без проблеми

100 снегорина готовност чистенето снега софия
Снимка: Архив
През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в планинските райони на Столична община. В ниските части на града валежите са от дъжд, а във високите и планинските райони – от сняг. Пътните настилки са мокри.

В готовност са общо 160 снегопочистващи машини, като през нощта в работен режим беше включена част от техниката. Обработки против заснежаване и заледяване са извършени на територията на районите „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя“. Почистени са участъци от Южната дъга на Околовръстния път, както и общински пътища в районите Панчарево и Банкя.

Към момента градският транспорт се движи и изпълнява редовните си маршрути на територията на цялата община.

През нощта в Природен парк „Витоша“ са извършени обработки с пясък по пътищата от кв. „Драгалевци“ към хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна“ към местността „Златни мостове“. На територията на Природен парк „Витоша“ през нощта е отчетен непрекъснат и обилен снеговалеж, с натрупване между 5 и 10 см нова снежна покривка, при температура около –2°C.

Напомняме, че временно, в интервала от 10:00 до 15:00 ч., ще бъдат затворени пътните участъци на Витоша в посока хижа „Алеко“ и „Златни мостове“.

Наземният градски транспорт и метрото се движат по обичайните си маршрути, с изключение на автобусна линия №66, която временно е преустановена поради обилния снеговалеж на Витоша.

Столична община призовава водачите на моторни превозни средства да излизат на пътя само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

#София #снегопочистване

