Ива Стоянова в предаването "Аз съм"

Ива Стоянова е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Тя е на 13 години и се състезава в клуб Черно море (Варна) със спорт фехтовка.

„В началото този спорт ми беше много странен, не го бях чувала и затова реших да го пробвам. Година и половина мрънках на нашите да ме запишат. Откриха този клуб и ме записаха. В началото не изгарях много от желание, но като видях как се състезават останалите, как играят, реших и аз да започна по-сериозно. Събрах доста сили и кураж, когато започнах да ходя по състезания и видях, че треньорът ми гласува доверие. Така реших да продължа напред. Доста купи и медали ме очакват“, разказа Стоянова.

Тя сподели, че е пробвала да практикува и други спортове, сред които балет, баскетбол, футбол, плуване и народни танци.

„Не си намерих мястото в тези спортове. Когато открих фехтовката реших, че това е моят спорт. В момента работя с треньор Живко Чавдаров“, добави младата спортистка.

