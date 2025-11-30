БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ива Стоянова в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Тя е на 13 години и се състезава в клуб Черно море със спорт фехтовка.

Ива Стоянова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ива Стоянова е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Тя е на 13 години и се състезава в клуб Черно море (Варна) със спорт фехтовка.

„В началото този спорт ми беше много странен, не го бях чувала и затова реших да го пробвам. Година и половина мрънках на нашите да ме запишат. Откриха този клуб и ме записаха. В началото не изгарях много от желание, но като видях как се състезават останалите, как играят, реших и аз да започна по-сериозно. Събрах доста сили и кураж, когато започнах да ходя по състезания и видях, че треньорът ми гласува доверие. Така реших да продължа напред. Доста купи и медали ме очакват“, разказа Стоянова.

Тя сподели, че е пробвала да практикува и други спортове, сред които балет, баскетбол, футбол, плуване и народни танци.

„Не си намерих мястото в тези спортове. Когато открих фехтовката реших, че това е моят спорт. В момента работя с треньор Живко Чавдаров“, добави младата спортистка.

Вижте целия епизод на предаването "Аз съм" с Ива Стоянова във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!

#Ива Стоянова #"Аз съм"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
6
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Аз съм...

Валентин Илиев в предаването "Аз съм"
Валентин Илиев в предаването "Аз съм"
Адриана Бояджиева в предаването "Аз съм" Адриана Бояджиева в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:25 мин.
Мартин Димитров в предаването "Аз съм" Мартин Димитров в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:12 мин.
Костадин Калоянов в предаването "Аз съм" Костадин Калоянов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:55 мин.
Галин Димитров в предаването "Аз съм" Галин Димитров в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:50 мин.
Калоян Колев в предаването "Аз съм" Калоян Колев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 05:20 мин.

Водещи новини

Доматите и краставиците все по-скъпи
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките" Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Андреевден е! Андреевден е!
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Кучешки парад за Коледа в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ