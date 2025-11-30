БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Колониална заплаха": Венецуела осъди Тръмп за "затварянето" на въздушното пространство

Диана Симеонова
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Изявлението на американския президент предизвика тревога и объркване в Каракас

Венецуела осъди твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че въздушното пространство на страната трябва да се приема за затворено.

В свое изявление правителството нарече коментарите на Тръмп "колониална заплаха" срещу суверенитета на страната и ги определи като несъвместими с международното право.

Изявлението на американския президент предизвика тревога и объркване в Каракас.

То идва на фона на засилен натиск върху правителството на президента Николас Мадуро в рамките на борбата на Вашингтон срещу наркотрафика и разполагането на голямо военно присъствие в Карибския басейн.

