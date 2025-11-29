Държавата започва строителство на нови полигони за обучение на млади шофьори

Държавата има намерения да започне строителство на нови полигони за обучение на млади шофьори.



Парите за тях ще дойдат от Фонда за безопасност на движението.

Младите шофьори усвоиха техники за шофиране в различни опасни ситуации.

Вицепремиерът Гроздан Караджов напомни на младите шофьори, че и най-добре поддържаните пътища, не са достатъчни, ако хората зад волана не владеят уменията, които биха опазили и техния, и чуждия живот.