Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк".

Това заяви адвокат Юлияна Матеева, която освен защитник на един от обвиняемите е и заместник-председател на Народното събрание.

Софийският градски съд остави в ареста всичките седем лица задържани за корупция, пране на пари и имотни измами след акцията на Антикорупционната комисия.

По време на мярката за неотклонение съдът изтъкна, че има данни за "грамадни парични потоци".

От прокуратурата обясниха, че групата е имала стройна организация и високо ниво на конспиративност.

От службите са засекли паричен превод в сметка на един от обвиняемите в размер на 21 милиона лева.

Според разследващите чрез схемата около "Исторически парк" са вкарвани и изкарвани на ръка милиони левове.

Използвани са прецизни методи за убеждение на жертвите да инвестират, като част от обвиняемите са уреждали лесен и бърз достъп до заеми.

Въвлечени са много пострадали лица, заявиха още от прокуратурата.

Ахмед Кокоев, прокурор в СГП: "Става дума за над 50 милиона лева за период от около 10 години".

Един от адвокатите спомена Ивелин Михайлов, ще бъде ли привлечен като обвиняем?

Ахмед Кокоев, прокурор в СГП: "Не мога да ви кажа".

Адвокат Юлияна Матеева, ПП "Величие": В твърдяната организирана престъпна група участва лице с имунитет. То обаче е с неизвестна самоличност, което прави процеса политически, абсолютно аналогичен със случилото се с Благомир Коцев. Ясно е, че лицето с имунитет е Ивелин Михайлов.

БНТ: Прокуратурата изяснява ли какво участието на народния представител в групата?

Адвокат Юлияна Матеева, ПП "Величие": Не е изяснено участието на който и да било. Коментирам случая като политическо обвинение, тази вечер получихме ясни доказателства, че е насочено към партия "Величие".

#"Исторически парк" #задържани #арест

