Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие"

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази

Ивелин Михайлов определи акцията като политически натиск

антикорупционната комисия разследва мащабна схема имотни измами пране пари свързана партия величие
Слушай новината

Мащабна спецоперация на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура в цялата страна.

Разследва се престъпна група около проекта "Исторически парк" , занимавала се с пране на пари, измами и присвоявания.

Извършени са 37 претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.

Домът на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов също беше претърсен. От своя страна Михайлов определи акцията като политически натиск.

Рано тази сутрин полицаи и разследващи влязоха в офис на фирма, която се помещава в къща в столичния квартал "Лозенец".

Христо: "Никой нищо не казва".

Според публична информация в интернет фирмата е свързана с "Исторически парк" и се занимава с възстановяването на исторически артефакти.

Екипът ни направи опит да се свърже с едно от посочените лица за контакт. От компанията обясниха по телефона, че са разбрали за акцията от медиите.

Цветомир Цонев: "Нямам коментар. Идея си нямам. Аз отдавна не живея нито в София, нито в този офис".

На адреса пристигнаха и поддръжници на "Исторически парк".

"Това е сграда на фондация "Въздигане", не знаете ли?".

Беатриче Михайлова: "Почивала съм два пъти в "Исторически парк". Много е хубаво. Планираме за нова година пак да отидем, освен ако няма полиция.

Пред къщата в "Лозенец" пристигна и лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, който заяви, че е имал изпреварваща информация за акцията.

"От КОНПИ в този мол двама човека дойдоха и ми казаха, че ще ми се случи това, ако не приема да гласувам с управляващите. Ние не приехме и виждате какво се случва. Кога става това? Два дни преди Радостин Василев да започне с неговите обвинения. В тази къща са дошли и на 10 юни тук на втория етаж да ми предлагат с Пеевски сделка", коментира лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

От Антикорупционната комисия претърсиха и дома на Ивелин Михайлов в село Неофит Рилски в присъствието на неговата съпруга.

"Влезли са, взели са ѝ телефона, детето ми болно вкъщи, влезли са в къща на депутат без да имат право да влязат", допълни Ивелин Михайлов.

Обиски бяха направени и в дома на Пламен Кънчев, съдружник на Михайлов и акционер в "Исторически парк".

Катрина Иванова: "Нахлуха няколко коли".

Претърсвания бяха извършени и в централата на партия "Величие" във Варна. От прокуратурата заявиха, че разследват организирана престъпна група около "Исторически парк", действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 до 2025 г. Става въпрос за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари.

"Според вас партията търгувала ли с имоти? Може да влезете да видите. Тя няма една сделка. Пране на пари, еми тя партията има бюджет, който е най-малкият на партиите в Народното събрание", каза още лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

Досъдебното производство е образувано на 9 декември миналата година и се води от Антикорупционната комисия.

По темата работиха: Тихомир Игнатов и Петър Дойкински

#"Исторически парк" #"Величие" #Ивелин Михайлов #пране на пари #антикорупционна комисия #имотни измами #спецоперация

