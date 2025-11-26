ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри

Върховният представител по външна политика Кая Калас обяви, че няма индикации Русия да е готова да прекрати войната и да започне преговори
Извънредно се събраха и на виртуална среща европейските външни министри.
Върховният представител по външна политика Кая Калас обяви след заседанието, че няма индикации Русия да е готова да прекрати войната и да започне преговори.
Блокът ще продължи за налага санкции срещу Москва и ще продължи военната и финансова помощ за Украйна, каза Калас. В срещата днес участва и българският министър на външните работи Георги Георгиев.
"Внушението, че Украйна губи войната, е напълно погрешно. Ако Русия може да завладее Украйна с военни средства, вече щеше да го е направила. Путин не може да постигне целите си на бойното поле, така че ще се опита да се добере до тях чрез преговори. За да осигурявам най-добър резултат за Украйна и Европа, ние трябва да продължим курса, но да ускорим темпото. Това означава повече санкции, за да лишим Русия от средства да се бие, и повече военна и финансова подкрепа за Украйна", заяви Кая Калас, върховен представител по сигурността и външните работи на Европейския съюз.