ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри

Извънредно се събраха и на виртуална среща европейските външни министри.

Върховният представител по външна политика Кая Калас обяви след заседанието, че няма индикации Русия да е готова да прекрати войната и да започне преговори.

Блокът ще продължи за налага санкции срещу Москва и ще продължи военната и финансова помощ за Украйна, каза Калас. В срещата днес участва и българският министър на външните работи Георги Георгиев.