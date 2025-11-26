ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Десислава Апостолова
По света
Върховният представител по външна политика Кая Калас обяви, че няма индикации Русия да е готова да прекрати войната и да започне преговори

словакия спре блокира новия пакет санкции русия
Извънредно се събраха и на виртуална среща европейските външни министри.

Върховният представител по външна политика Кая Калас обяви след заседанието, че няма индикации Русия да е готова да прекрати войната и да започне преговори.

Блокът ще продължи за налага санкции срещу Москва и ще продължи военната и финансова помощ за Украйна, каза Калас. В срещата днес участва и българският министър на външните работи Георги Георгиев.

"Внушението, че Украйна губи войната, е напълно погрешно. Ако Русия може да завладее Украйна с военни средства, вече щеше да го е направила. Путин не може да постигне целите си на бойното поле, така че ще се опита да се добере до тях чрез преговори. За да осигурявам най-добър резултат за Украйна и Европа, ние трябва да продължим курса, но да ускорим темпото. Това означава повече санкции, за да лишим Русия от средства да се бие, и повече военна и финансова подкрепа за Украйна", заяви Кая Калас, върховен представител по сигурността и външните работи на Европейския съюз.

#Русия #санкции #външни министри #Европейски съюз #среща #ЕС

Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие 18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за край на тази война е окончателна" Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за край на тази война е окончателна"
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
У нас
Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна
У нас
Протест срещу реформата в паркирането в София Протест срещу реформата в паркирането в София
У нас
ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г.
По света
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и...
У нас
Ще бъде ли продължена филмовата поредица "Сам вкъщи" с...
По света
