Къде излиза по-изгодно да празнуваме Нова година?

Мария ще посрещне Нова година с приятелка в Гърция.

"Днес трябва да плащаме втората вноска и много се вълнувам. Никога не съм досега там. 650 лв. беше офертата с включена празнична вечеря, пътят и 2 нощувки със закуски. Офертите стигнаха 4-цифрена сума. В Турция бях миналата година и беше добра офертата за Люлебургаз, но тази година наистина е висока", споделя Мария.

Според туроператори местата в зимните ни курорти са отдавна заети, въпреки увеличението на офертите с около 5%.

Евелина Пулева, туроператор: "Българинът има тази култура да се записва на ранни записвания и да си използва отстъпките. 4 и 5 звезди примерно Пампорово, района на Пловдив, Старосел цените започват от 2200 лв. и могат да стигнат до 3500 лв. дори и повече. Това е за двама човека-на стая. Като в пакета има включена и празнична вечеря." "Ходила съм до Турция, ходила съм до Гърция и Испания. Цените са доста достъпни в сравнение с някои наши курорти, като например във Велинград, Банско. Много са по-бюджетни", разказва Софка Николова.

Интересът към екзотичните дестинации също расте.

Евелина Пулева, туроператор: "Тайланд си остава предпочитана, Мексико имаме, Мароко, Египет има страшно много. Много от тях ще останат и ще се насладят на програмите, които в Бургас организира всяка година Общината. Защото хората все още живеят в неяснота какво ще се случи след 1 януари."

"Нова година ще я прекарам у дома със семейството си. Офертите са доста скъпи тази година", казва Анита.

"За една пържола с гъбен сос 200 лв. - много е!", пресмята Севда.

Туроператорите предупреждават за измами с почивки, при които се използва изкуствен интелект - най-често в социалните мрежи.