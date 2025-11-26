БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Къде излиза по-изгодно да празнуваме Нова година?

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Мария ще посрещне Нова година с приятелка в Гърция.

"Днес трябва да плащаме втората вноска и много се вълнувам. Никога не съм досега там. 650 лв. беше офертата с включена празнична вечеря, пътят и 2 нощувки със закуски. Офертите стигнаха 4-цифрена сума. В Турция бях миналата година и беше добра офертата за Люлебургаз, но тази година наистина е висока", споделя Мария.

Според туроператори местата в зимните ни курорти са отдавна заети, въпреки увеличението на офертите с около 5%.

Евелина Пулева, туроператор: "Българинът има тази култура да се записва на ранни записвания и да си използва отстъпките. 4 и 5 звезди примерно Пампорово, района на Пловдив, Старосел цените започват от 2200 лв. и могат да стигнат до 3500 лв. дори и повече. Това е за двама човека-на стая. Като в пакета има включена и празнична вечеря."

"Ходила съм до Турция, ходила съм до Гърция и Испания. Цените са доста достъпни в сравнение с някои наши курорти, като например във Велинград, Банско. Много са по-бюджетни", разказва Софка Николова.

Интересът към екзотичните дестинации също расте.

Евелина Пулева, туроператор: "Тайланд си остава предпочитана, Мексико имаме, Мароко, Египет има страшно много. Много от тях ще останат и ще се насладят на програмите, които в Бургас организира всяка година Общината. Защото хората все още живеят в неяснота какво ще се случи след 1 януари."

"Нова година ще я прекарам у дома със семейството си. Офертите са доста скъпи тази година", казва Анита.

"За една пържола с гъбен сос 200 лв. - много е!", пресмята Севда.

Туроператорите предупреждават за измами с почивки, при които се използва изкуствен интелект - най-често в социалните мрежи.

Издигат паметник на дядо Добри в парк "Гео Милев" в столицата
Издигат паметник на дядо Добри в парк "Гео Милев" в столицата
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:10 мин.
Здравното министерство осъди агресията срещу служители на ведомството на протеста в София Здравното министерство осъди агресията срещу служители на ведомството на протеста в София
Чете се за: 01:32 мин.
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокоен След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокоен
Чете се за: 02:35 мин.
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Чете се за: 02:07 мин.

Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
