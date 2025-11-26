БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Проверка на факти: Президентът и премиерът приканват хората да инвестират пари в онлайн платформа

Проверка на факти
Международна група за онлайн измами разпространява в социалните мрежи фалшиви реклами, в които чрез дипфейк видеа и манипулирани снимки се използват образите на президента Румен Радев, премиера Росен Желязков и журналиста Иво Никодимов. Рекламите водят към фалшиви инвестиционни платформи, които искат лични данни и пари, обещавайки нереални доходи.


Сайтовете имитират български медии, но имат съмнителни адреси, неработещи бутони, следи от машинен превод, руски текст и фалшиви „потребителски“ снимки.

Според Reuters около 10% от печалбите на една голяма социална мрежа идват от подобни измамни реклами.

Киберекспертите на МВР разследват случая. Президентството и Министерският съвет потвърждават, че видеата са фалшиви и вече са подали сигнали към разследващите.

