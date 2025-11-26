Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф ще пристигне в Москва следващата седмица, потвърдиха от Кремъл. За разговори в Киев Доналд Тръмп изпраща министъра на сухопътните войски Дан Дрискол. Американският президент изрази задоволство от напредъка около мирния план, но уточни, че все още има разгногласия за териториите.

Празнична атмосфера завладя Белия дом. В очакване на Деня на благодарността, дипломатическите усилия около мира за Украйна вървят по план. Поне по думите на Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Хората започнаха да осъзнават, че това е добра сделка и за двете страни и те трябва да спрат войната. Губят много хора."

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

В социалната си мрежа американският президент написа, че през "последната седмица екипът му е постигнал огромен напредък за прекратяване на войната в Украйна". Според Тръмп остават няколко точки от мирния план, по които има разногласия. Но краен срок за двете страни - няма.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Няма краен срок. За мен крайният срок е, когато всичко приключи."

Сега американските усилия за постигане на мир в Украйна са в ръцете на Стив Уиткоф и Дан Дрискол, които ще отпътуват за Москва и Киев.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Стив Уиткоф ще замине, може би с Джаред Къшнер. Не съм сигурен дали Джаред. И вероятно ще се срещнат с президента Путин следващата седмица в Москва."

Името на Уиткоф обаче беше замесено в медиен скандал. Агенция Блумбърг разкри, че той е съветвал един от най-доверените хора на Путин - съветника на Кремъл по външна политика Юрий Ушаков как Москва да подходи към Доналд Тръмп.

На журналистически въпрос защо първоначалният план е бил в полза на Русия, Тръмп отговори лаконично.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това беше просто карта. Не беше план, а концепция."

Оптимизмът на Белия дом засега не се усеща в Украйна. Най-малко 19 души са пострадали през изминалата нощ при руски удари срещу Запорожие. Поражения има върху 35 сгради. Предполага се, че Русия вече контролира между 65 и 75 процента от територията на Запорожкия район.