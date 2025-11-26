БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България ще стане член на еврозоната от 1 януари, независимо от протестите, каза Бойко Борисов

Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Протестът пред Народното събрание беше една от причините за пореден спор вътре парламента. И още - темите по бюджета за следващата година и предложението за концесия на тотото, както и "Лукойл", предизвикаха спорове между управляващи и опозиция.

Мартин Димитров, ПП-ДБ: "ЕК потвърди нашите тези, че бюджета за 2026 година излиза извън рамките и има опасност финансовата дисциплина да бъде трайно изпусната. Затова сега е последният влак за реформи. Какво трябва да се направи по най-спешния начин между първо и второ четене - да се откажат от увеличението на данъците и осигуровките, от увеличението на пенсионната осигуровка, от увеличението на данъка върху дивидентите, от СУБТО, за да не удрят средната класа и бизнеса по този начин."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Като, че ли за сега нагласата е този бюджет да бъде гледан следващата седмица, което ни кара да си задаваме въпроса поради каква точно причина го правят тъй като изключително много бързаха и миналата седмица. Може би се опитват по някакъв начин да донагласят бюджета, опитвайки се да вкарват нови и нови неща в него през задния двор."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "България е с най-ниските данъци и такси. 2020 година, когато ви вкарах в чакалнята на еврозоната и в Европейския банков съюз имаше точно такива протести, прегърнати от "Възраждане" и ПП, Радев и компания. Сега същото нещо наблюдаваме, когато ви вкарвам в еврозоната. Но колкото и да се пънат ПП-тата и ДБ-тата, ще ви вкарам в еврозоната и 1 януари България ще е член на еврозоната. Каквото и да правят в този един месец ще удържа и от 1 януари ще бъдем в еврозоната."

Представители на управляващото мнозинство дадоха изявление за медиите в сградата на Народното събрание по темата с концесията на тотото.

Иван Пешев - министър на младежта и спорта: "Десет месеца екипът на Министерството на младежта и спорта направи анализ на дейността на Българския спортен тотализатор. 44 милиарда лева е оборотът на хазарта и бизнеса в България. 2 милиарда са печалбите, като тотото генерира едва 70 милиона. За това с колегите от Съвета за съвместно управление предприехме тази стъпка – да търсим възможност да увеличим тези средства за спорта, спортната инфраструктура, младежката политика."

Драгомир Стойнев - "БСП - Обединена левица": "Три условия са важни. Ако едно не е изпълнено, това просто няма да се случи. Повтарям: първото е голям оператор с нужния опит и нужния оборот. Второто условие – концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното. Сегашното е 70 милиона, тотото е около 40 милиона с плащане към НАП и допълнително 120 милиона. Тоест, ако е по-малко от 240 милиона, няма да има концесия. Третото условие – всички работни места да бъдат запазени. Повтарям – ако едно от тези неща не се случи, просто няма да продължим напред."

Делян Добрев - ГЕРБ-СДС: "Не съм вярвал че ще се съградя с Драго Стойнев. Не разбирам защо опозицията е против. Все доказваме, че не е добър стопанин и вие самите го чухте от резултатите, които сподели с вас министърът. Не може частният сектор да прави 2 милиарда печалба, а държавната лотария да прави 70 милиона. Това е като: 2000 лева взема един, 70 лева взема друг, за да им е ясно на хората. И наистина имаме съмнение за лобизъм в полза на частните оператори от страна на опозицията."

Йордан Цонев - ПГ на "ДПС -Ново начало": "Офшорни фирми няма да имат право да участват."

снимки: БТА, БГНЕС

#концесия на тотото #Бюджет 2026 #тотото #управляващо мнозинство #"Лукойл" #опозиция

