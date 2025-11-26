Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив

"Дават надежди, че сигурно ще се оправи детето, но как ще живее повече... на 7 години сираче", коментира близък на семейството
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете, което пострада при катастрофата на Околовръстният път на Пловдив. То е контактно, но остава в реанимация, съобщиха за БНТ от Университетската болница "Свети Георги" в града. Близък на загиналото семейство заяви, че във фаталната вечер те са се прибирали към града от семейно тържество в село Първенец.
Димитър Попов, близък на семейството: "Детето е в болница, доколкото разбрахме, двете ръчички са пострадали, държат го като в кома или упоено, за да не усеща болка, лицето е отекло. Слава Богу, няма вътрешни някакви наранявания, не са видяли в корема, в стомаха. Дават надежди, че сигурно ще се оправи детето, но как ще живее повече... на 7 години сираче. Прибирали са се от рождения ден, разделили са се с бабата и дядото, даже до колкото разбрах са предложили и дядото, и бабата да влязат в колата, не мога да си представя, ако и дядото и бабата бяха вътре."
Снимки: БТА
Междувременно тази сутрин жители на Пловдив и няколко околни села блокираха за кратко Околовръстния път и спряха движението с искане за спешни мерки за разширяване на пътния участък. От АПИ заявиха, че пътят е в добро техническо състояние. Снощи Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 24-годишният шофьор на камиона за причиняване на катастрофата. Задържан е за срок до 72 часа.
Звезделина Кирякова, представител на сдружение "Коматевци за Коматево": "Подписка иниицирахме вече, която ще събираме до 10 декември. Искаме възможно най-скоро да видим премахване на тези мантинели, започваме протестни действия. След това сме готови, ето виждате хората са вече навън, така че всички са готови. Ние всеки ден играем руска рулетка по този Околовръстен път, така наречен, защото това не е Околовръстен път. Това е тунел на смъртта.