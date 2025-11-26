Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете, което пострада при катастрофата на Околовръстният път на Пловдив. То е контактно, но остава в реанимация, съобщиха за БНТ от Университетската болница "Свети Георги" в града. Близък на загиналото семейство заяви, че във фаталната вечер те са се прибирали към града от семейно тържество в село Първенец.

Димитър Попов, близък на семейството: "Детето е в болница, доколкото разбрахме, двете ръчички са пострадали, държат го като в кома или упоено, за да не усеща болка, лицето е отекло. Слава Богу, няма вътрешни някакви наранявания, не са видяли в корема, в стомаха. Дават надежди, че сигурно ще се оправи детето, но как ще живее повече... на 7 години сираче. Прибирали са се от рождения ден, разделили са се с бабата и дядото, даже до колкото разбрах са предложили и дядото, и бабата да влязат в колата, не мога да си представя, ако и дядото и бабата бяха вътре."

Снимки: БТА

Междувременно тази сутрин жители на Пловдив и няколко околни села блокираха за кратко Околовръстния път и спряха движението с искане за спешни мерки за разширяване на пътния участък. От АПИ заявиха, че пътят е в добро техническо състояние. Снощи Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 24-годишният шофьор на камиона за причиняване на катастрофата. Задържан е за срок до 72 часа.