БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази

"Дават надежди, че сигурно ще се оправи детето, но как ще живее повече... на 7 години сираче", коментира близък на семейството

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете, което пострада при катастрофата на Околовръстният път на Пловдив. То е контактно, но остава в реанимация, съобщиха за БНТ от Университетската болница "Свети Георги" в града. Близък на загиналото семейство заяви, че във фаталната вечер те са се прибирали към града от семейно тържество в село Първенец.

Димитър Попов, близък на семейството: "Детето е в болница, доколкото разбрахме, двете ръчички са пострадали, държат го като в кома или упоено, за да не усеща болка, лицето е отекло. Слава Богу, няма вътрешни някакви наранявания, не са видяли в корема, в стомаха. Дават надежди, че сигурно ще се оправи детето, но как ще живее повече... на 7 години сираче. Прибирали са се от рождения ден, разделили са се с бабата и дядото, даже до колкото разбрах са предложили и дядото, и бабата да влязат в колата, не мога да си представя, ако и дядото и бабата бяха вътре."

Снимки: БТА

Междувременно тази сутрин жители на Пловдив и няколко околни села блокираха за кратко Околовръстния път и спряха движението с искане за спешни мерки за разширяване на пътния участък. От АПИ заявиха, че пътят е в добро техническо състояние. Снощи Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 24-годишният шофьор на камиона за причиняване на катастрофата. Задържан е за срок до 72 часа.

Звезделина Кирякова, представител на сдружение "Коматевци за Коматево": "Подписка иниицирахме вече, която ще събираме до 10 декември. Искаме възможно най-скоро да видим премахване на тези мантинели, започваме протестни действия. След това сме готови, ето виждате хората са вече навън, така че всички са готови. Ние всеки ден играем руска рулетка по този Околовръстен път, така наречен, защото това не е Околовръстен път. Това е тунел на смъртта.

#тежко състояние #околовръстен път #катастрофа #дете #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
1
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
2
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
3
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
4
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
5
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
6
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Регионални

Нагъл обир във Велико Търново: откраднаха дарения от благотворителния "Килер"
Нагъл обир във Велико Търново: откраднаха дарения от благотворителния "Килер"
След трагедията край Пловдив: Настояват за спешно разширение на Околовръстното След трагедията край Пловдив: Настояват за спешно разширение на Околовръстното
Чете се за: 04:02 мин.
Населени места по Черноморието под риск от нови наводнения Населени места по Черноморието под риск от нови наводнения
Чете се за: 02:07 мин.
Започват съдебни дела заради замърсяването на въздуха във Велико Търново Започват съдебни дела заради замърсяването на въздуха във Велико Търново
Чете се за: 03:55 мин.
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени "Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
Чете се за: 02:00 мин.
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие 18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:37 мин.
По света
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Задържаха 28-годишен рецидивист, укривал се от затворническа...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ