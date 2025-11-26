БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова присъда заплашва бившия френски президент Никола Саркози

Биляна Бонева
Книгата за 20-дневния му престой в затвора вече е готова и ще излезе на пазара на 10 декември

бившият френски президент никола саркози беше осъден години затвор
Снимка: БТА
Нова присъда заплашва бившия френски президент Никола Саркози. Касационният съд трябва да се произнесе дали решението на по-долна инстанция той да бъде признат за виновен за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2012 година е правилно.

Ако присъдата бъде потвърдена, Саркози ще получи ново шестмесечно наказание и вероятно ще му бъде поставена електронна гривна. 20-дневният му престой в затвора миналия месец го направи първия следвоенен френски лидер, който излежава ефективна присъда. Книгата за престоя му в затвора вече е готова и ще излезе на пазара на 10 декември.

