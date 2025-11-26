След трагедията край Пловдив: Настояват за спешно разширение на Околовръстното

След поредния тежък инцидент с няколко жертви на Околовръстния път край Пловдив, пътуващите и транспортните фирми от региона настояват за спешно разширение на опасната отсечка. 25-километровият участък е изключително натоварен, като по него преминават по-голямата част от транзитния трафик на града. Защо отсечката е опасна и какви спешни мерки трябва да бъдат предприети, за да не се стига до тежки инциденти?

Само за последните 4 години на Околовръстното шосе в Пловдив са станали 94 тежки катастрофи. Последната от понеделник вечерта, когато семейството загина, другото им дете се бори за живота си в Пловдивската болница. Шофьорът на тежкотоварния е с повдигнато обвинение, той е задържан за срок от 72 часа, книжката му е отнета по някакви предварителни данни, той е имал книжка от 1 година и това, което се предполага, че се е разсеял, защото си е изпуснал мобилния телефон.

Ивайло Крушев, пътен експерт: "Толкова много катастрофи се случват на Околовръстното шосе, тъй като неговият капацитет отдавна е изчерпан. Той реално не е проектиран за такъв голям пътен поток, който минава и се отчита всеки ден. Ние имаме данни, че за единица време на магистрала „Тракия“ минават по-малко автомобили, отколкото са били засечени за същото единица време на Околовръстното на Пловдив. Това са несъизмерими неща. Знаете какъв е капацитетът на магистралата, знаете какъв е капацитетът на този да не казвам селски път, които едвам се разминават два автомобила. Това нещо е недопустимо и това е най-голямата причина за тези тежки катастрофи, които се случват.“

Според пътния експерт единственото решение на проблема е пътят "да бъда направен спешно".

"Веднага, от днес за утре. И затова дори ние бихме искали да инициираме такова искане към министъра на благоустройството, за да може да се направи разширението на този път. Този път да бъде признат като обект от първостепенно значение, от стратегическо значение, за да може България, цялата страна и всички институции да застанат зад този обект и той да бъде свършен в най-кратки срокове. Само това би решило този проблем с тези катастрофи и да няма смърт реално на него."

Жители на квартал „Коматево“ от години чакат разширението на пътя, инициират и подписка.

Донка Тосева, сдружение „Коматевци за Коматево“: "Ние искаме незабавното премахване на мантинелите и разширяването на пътя. БНТ: От колко години чакате това разширение? - Ами, още от преди поставянето на мантинелите, тъй като трафикът е ужасен и Околовръстното е толкова натоварено, че обикновено спираме и с часове се прибираме до дома ни, особено когато има катастрофа, тъй като движението се блокира изцяло и няма накъде да излезем от самото Околовръстно и да имаме друг алтернативен път.“

От Агенция "Пътна инфраструктура" вчера изпратиха писмо до БНТ, в което се казва, че участъкът е изключително натоварен, но е безопасен по всички стандарти.

