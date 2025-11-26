БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След трагедията край Пловдив: Настояват за спешно разширение на Околовръстното

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази

Близо 100 тежки катастрофи за 4 години и изчерпан капацитет правят отсечката една от най-опасните в региона

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След поредния тежък инцидент с няколко жертви на Околовръстния път край Пловдив, пътуващите и транспортните фирми от региона настояват за спешно разширение на опасната отсечка. 25-километровият участък е изключително натоварен, като по него преминават по-голямата част от транзитния трафик на града. Защо отсечката е опасна и какви спешни мерки трябва да бъдат предприети, за да не се стига до тежки инциденти?

Само за последните 4 години на Околовръстното шосе в Пловдив са станали 94 тежки катастрофи. Последната от понеделник вечерта, когато семейството загина, другото им дете се бори за живота си в Пловдивската болница. Шофьорът на тежкотоварния е с повдигнато обвинение, той е задържан за срок от 72 часа, книжката му е отнета по някакви предварителни данни, той е имал книжка от 1 година и това, което се предполага, че се е разсеял, защото си е изпуснал мобилния телефон.

Ивайло Крушев, пътен експерт: "Толкова много катастрофи се случват на Околовръстното шосе, тъй като неговият капацитет отдавна е изчерпан. Той реално не е проектиран за такъв голям пътен поток, който минава и се отчита всеки ден. Ние имаме данни, че за единица време на магистрала „Тракия“ минават по-малко автомобили, отколкото са били засечени за същото единица време на Околовръстното на Пловдив. Това са несъизмерими неща. Знаете какъв е капацитетът на магистралата, знаете какъв е капацитетът на този да не казвам селски път, които едвам се разминават два автомобила. Това нещо е недопустимо и това е най-голямата причина за тези тежки катастрофи, които се случват.“

Според пътния експерт единственото решение на проблема е пътят "да бъда направен спешно".

"Веднага, от днес за утре. И затова дори ние бихме искали да инициираме такова искане към министъра на благоустройството, за да може да се направи разширението на този път. Този път да бъде признат като обект от първостепенно значение, от стратегическо значение, за да може България, цялата страна и всички институции да застанат зад този обект и той да бъде свършен в най-кратки срокове. Само това би решило този проблем с тези катастрофи и да няма смърт реално на него."

Жители на квартал „Коматево“ от години чакат разширението на пътя, инициират и подписка.

Донка Тосева, сдружение „Коматевци за Коматево“: "Ние искаме незабавното премахване на мантинелите и разширяването на пътя.

БНТ: От колко години чакате това разширение?

- Ами, още от преди поставянето на мантинелите, тъй като трафикът е ужасен и Околовръстното е толкова натоварено, че обикновено спираме и с часове се прибираме до дома ни, особено когато има катастрофа, тъй като движението се блокира изцяло и няма накъде да излезем от самото Околовръстно и да имаме друг алтернативен път.“

От Агенция "Пътна инфраструктура" вчера изпратиха писмо до БНТ, в което се казва, че участъкът е изключително натоварен, но е безопасен по всички стандарти.

Вижте прякото включване на Антоанета Андреева.

#околовръстен път #катастрофа #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
1
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
2
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
3
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
4
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Кофите в "Люлин" отново преливат, в "Слатина" раздават чували
5
Кофите в "Люлин" отново преливат, в "Слатина"...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
6
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Регионални

Населени места по Черноморието под риск от нови наводнения
Населени места по Черноморието под риск от нови наводнения
Започват съдебни дела заради замърсяването на въздуха във Велико Търново Започват съдебни дела заради замърсяването на въздуха във Велико Търново
Чете се за: 03:55 мин.
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени "Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
Чете се за: 02:00 мин.
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Чете се за: 03:12 мин.
Апелативният съд в Пловдив върна делото за смъртта на арестант в Казанлък на прокуратурата Апелативният съд в Пловдив върна делото за смъртта на арестант в Казанлък на прокуратурата
Чете се за: 02:00 мин.
СО: Освободете паркинга до "Св. Александър Невски" от Народното събрание СО: Освободете паркинга до "Св. Александър Невски" от Народното събрание
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
След трагедията край Пловдив: Настояват за спешно разширение на Околовръстното След трагедията край Пловдив: Настояват за спешно разширение на Околовръстното
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие 18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:37 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Населени места по Черноморието под риск от нови наводнения
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ