Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда

Обвинен е, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда.

В средата на месеца прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Барбутов и още трима души за общо осем престъпления. Той е обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи. От държавното обвинение твърдят, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите.

А в края на октомври Апелативният съд върна зад решетките Никола Барбутов, след като седмица по-рано градският съд му наложи мярка „домашен арест“. Според Апелативния съд при по-лека мярка Барбутов може да извърши друго престъпление.

