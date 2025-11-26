БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 03:05 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Жълт код за силен вятър

Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Минималните температури ще бъдат между 2° и 8°, в София – около 4°

Код жълто за силен вятър в половината страна.

В сутрешните часове в западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде мъгливо.

Минималните температури ще бъдат между 2° и 8°, в София - около 4°, в източните райони и на север от планините, където ще духа умерен южен вятър - до 11° - 12°.

През деня над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните западни и южни райони. Над Източна България облачността ще е разкъсана, там ще духа умерен и временно силен южен вятър. В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат в широк интервал - от 7° в крайните северозападни райони до 20° в Източна България и районите, чувствителни на южен вятър, в София - около 12°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, но до вечерта ще се вплътни. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 15° - 16°. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 4 бала.

В планините ще е предимно облачно, по билата - мъгливо. Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите. Сняг ще превалява над 2200 метра. Ще духа силен, по билата - бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра - около 4°.

През следващите три дни в страната ще се създаде валежна обстановка. Ще бъде облачно, с валежи от дъжд, значителни по количество в четвъртък в югозападната половина от страната, в петък - в Южна, а в събота - в Централна и Източна България. Очакваните сумарни количества ще са най-големи в Югозападна България. В южните райони са възможни и гръмотевици.

В четвъртък със северозападен вятър ще продължи да нахлува сравнително студен въздух и в западната половина от страната температурите ще са без особен денонощен ход - предимно между 5° и 10°. На изток въздушният пренос ще е все още от юг и ще остане топло за сезона с минимални температури до 12° - 14° и максимални - до 18°.

В петък вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще се усили, в събота временно ще отслабне. Дневните температури ще се понижат още малко, ще са близки до сутрешните - в Западна България между 4° и 9°, на изток - между 10° и 14°.

В неделя ще настъпи подобрение на времето, най-късно в Североизточна България, където валежите до обяд ще продължат. Над останалата част от страната облачността ще започне да се разкъсва. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад. Минималните температури ще са между 3° и 8°, в котловините - около 0°, а максималните - между 9° и 14°.

