Предложението за концесия на тотото - "Да, България" против

"Да, България" се обяви против закриване на Спортния тотализатор и концесионирането на неговите дейности, предложено от управляващите и записано като текст в преходните и заключителни разпоредби в закона за Държавния бюджет.

От коалицията обвиниха мнозинството в лобистки и тясно партийни интереси.

Президентът Румен Радев също изрази резерви.