БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предложението за концесия на тотото - "Да, България" против

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"Да, България" се обяви против закриване на Спортния тотализатор и концесионирането на неговите дейности, предложено от управляващите и записано като текст в преходните и заключителни разпоредби в закона за Държавния бюджет.

От коалицията обвиниха мнозинството в лобистки и тясно партийни интереси.

Президентът Румен Радев също изрази резерви.

Ивайло Мирчев: Да се даде тотото на частен оператор, означава само едно - да се върнат времената, когато тотото беше в новините, тотото беше във всяка медия, тотото е хазартът, вместо да се бори хазарта, вместо да се ограничава се прави точно обратното и това е черешката на тортата в новия бюджет и очевидно вече има готов, избран оператор за концесията на тотото".

Румен Радев - президент на Република България: Не съм видял детайлите на това предложение, но явно някой се е сетил, че може да изкара пари и от тук.

#концесия #тото

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
2
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
3
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Украйна одобри план за мир с Русия
4
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
5
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Кофите в "Люлин" отново преливат, в "Слатина" раздават чували
6
Кофите в "Люлин" отново преливат, в "Слатина"...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Политика

Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
В "Референдум": Бюджет 2026 - кой плаща цената на политическите решения В "Референдум": Бюджет 2026 - кой плаща цената на политическите решения
Чете се за: 00:37 мин.
Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около "Св. Александър Невски" Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около "Св. Александър Невски"
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията
Чете се за: 05:15 мин.
Пеевски към кметове и общински съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година Пеевски към кметове и общински съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
Чете се за: 01:22 мин.
Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и зелената зони Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и зелената зони
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за край на тази война е окончателна"
Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Избрана и помилвана: Официално Белият дом представи една от двете пуйки късметлийки Избрана и помилвана: Официално Белият дом представи една от двете пуйки късметлийки
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ