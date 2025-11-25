БНТ
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
18:59, 25.11.2025
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
16:20, 25.11.2025
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
14:13, 25.11.2025
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
11:49, 25.11.2025
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
09:57, 25.11.2025
Чете се за: 05:15 мин.
Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
20:50, 25.11.2025
Спорт
20:48, 25.11.2025
Мира Добрева представи новата си книга за столетниците на България
19:20, 25.11.2025
Бронз за България от Световното първенство по спортни танци
19:20, 25.11.2025
Радослав Янков и Тервел Замфиров ще опитат да спечелят още една...
19:19, 25.11.2025
Постоянство в Топ 10 е приоритетът на Алберт Попов в новия сезон
19:19, 25.11.2025
Проведе се репетиция за запалване на Олимпийския огън
19:18, 25.11.2025
Челси – Барселона е най-чаканият сблъсък в петия кръг на...
19:18, 25.11.2025
Коледен флашмоб на пианиста Жулиен Коен в Париж
ТОП 24
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
2
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
3
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
4
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
5
Украйна одобри план за мир с Русия
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Най-четени
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
4
Дъжд и сняг в неделя
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Чете се за: 08:32 мин.
Водещи новини
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
18:56, 25.11.2025
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия
16:19, 25.11.2025
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
16:50, 25.11.2025
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
17:57, 25.11.2025
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
16:26, 25.11.2025
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е...
17:44, 25.11.2025
Чете се за: 01:52 мин.
По света
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
18:23, 25.11.2025 (обновена)
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали...
14:31, 25.11.2025
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
