Борислав Кьосев: Показахме, че с труда на федерацията успехите във волейбола идват

Легендата на българския волейбол Борислав Кьосев смята, че успехите в спорта до голяма степен се дължат на Българската федерация по волейбол.

Именно волейболната централа награди легенди в спорта на специална галавечер. На нея бяха отличени имена като Димитър Златанов, Димитър Димитров, Каспар Симеонов, Петко Петков, Митко Тодоров, Стефан Димитров, Цано Цанов, Стоян Гунчев и Христо Илиев. Кьосев радостно сподели, че е имал възможността да се учи от такива легенди.

"Аз съм един от състезателите, успял да играе с всички тези звезди на церемонията. Смятам, че не изложих Златанов, който ми даде да наследя №3, защото имам почти всички титли. Тези легенди ми дадоха пътя", сподели той след церемонията.

Според него можем само да се радваме, че има такова обединение между поколенията в българския волейбол.