Борислав Кьосев: Показахме, че с труда на федерацията успехите във волейбола идват

Легендата на българския волейбол отличи както ветераните на спорта, така и бъдещите звезди.
Легендата на българския волейбол Борислав Кьосев смята, че успехите в спорта до голяма степен се дължат на Българската федерация по волейбол.
Именно волейболната централа награди легенди в спорта на специална галавечер. На нея бяха отличени имена като Димитър Златанов, Димитър Димитров, Каспар Симеонов, Петко Петков, Митко Тодоров, Стефан Димитров, Цано Цанов, Стоян Гунчев и Христо Илиев. Кьосев радостно сподели, че е имал възможността да се учи от такива легенди.
"Аз съм един от състезателите, успял да играе с всички тези звезди на церемонията. Смятам, че не изложих Златанов, който ми даде да наследя №3, защото имам почти всички титли. Тези легенди ми дадоха пътя", сподели той след церемонията.
Според него можем само да се радваме, че има такова обединение между поколенията в българския волейбол.
"Българският волейбол заслужава тази церемония. България е волейболна нация. Показахме, че с труда на федерацията успехите идват. Въпреки безпаричието в спорта изградихме правилна система за развитието на волейбола. Може да се разчита на волейбола. Правиме го заради бъдещето. Бъдещето са децата. Показваме пътя преди нас, пътя сега и пътя на бъдещето. Трябва обединение между поколенията. Това дава кураж, че вървим в правилната посока. За мен това е пътят", допълни Кьосев.