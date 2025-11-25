БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

Борислав Кьосев: Показахме, че с труда на федерацията успехите във волейбола идват

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Български волейбол
Легендата на българския волейбол отличи както ветераните на спорта, така и бъдещите звезди.

Борислав Кьосев
Снимка: Startphoto.bg
Легендата на българския волейбол Борислав Кьосев смята, че успехите в спорта до голяма степен се дължат на Българската федерация по волейбол.

Именно волейболната централа награди легенди в спорта на специална галавечер. На нея бяха отличени имена като Димитър Златанов, Димитър Димитров, Каспар Симеонов, Петко Петков, Митко Тодоров, Стефан Димитров, Цано Цанов, Стоян Гунчев и Христо Илиев. Кьосев радостно сподели, че е имал възможността да се учи от такива легенди.

"Аз съм един от състезателите, успял да играе с всички тези звезди на церемонията. Смятам, че не изложих Златанов, който ми даде да наследя №3, защото имам почти всички титли. Тези легенди ми дадоха пътя", сподели той след церемонията.

Според него можем само да се радваме, че има такова обединение между поколенията в българския волейбол.

"Българският волейбол заслужава тази церемония. България е волейболна нация. Показахме, че с труда на федерацията успехите идват. Въпреки безпаричието в спорта изградихме правилна система за развитието на волейбола. Може да се разчита на волейбола. Правиме го заради бъдещето. Бъдещето са децата. Показваме пътя преди нас, пътя сега и пътя на бъдещето. Трябва обединение между поколенията. Това дава кураж, че вървим в правилната посока. За мен това е пътят", допълни Кьосев.

Българската федерация по волейбол награди легенди в спорта на специална галавечер
Българската федерация по волейбол награди легенди в спорта на специална галавечер
Вижте галерия от звездното събитие.
Чете се за: 03:42 мин.
