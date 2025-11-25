Виктория Нинова: Предстои ми голямо предизвикателство в САЩ, но го очаквам с нетърпение

Световната шампионка с националния отбор на България до 19 години Виктория Нинова очаква с нетърпение новата страница от волейболната си кариера. Либерото ще бъде част от университета на Синсинати, където ще играе за Синсинати Беъркетс.

Тя и нейните съотборнички от отбора до 19 години бяха наградени за успехите си през годината на церемония, организирана от Българската федерация по волейбол.

"Със сигурност 2025 г. бе много емоционална. Световното първенство за жени бе много голям опит за мен. Много съм щастлива", сподели тя.

Националната състезателка се надява да надгради след световната титла до 19 г. и да постигне още по-значими и впечатляващи успехи.

"В САЩ ми предстои доста голямо предизвикателство. Ще променя моето ежедневие и ще съм далеч от приятели и роднини, но го очаквам с нетърпение. Световна шампионка съм, но има накъде повече", категорична е Нинова.

