ИЗВЕСТИЯ

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

Виктория Нинова: Предстои ми голямо предизвикателство в САЩ, но го очаквам с нетърпение

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Български волейбол
Световната шампионка по волейбол до 19 г. ще трупа опит в САЩ през идната година.

Любомир Ганев Виктория Нинова
Снимка: Startphoto.bg
Световната шампионка с националния отбор на България до 19 години Виктория Нинова очаква с нетърпение новата страница от волейболната си кариера. Либерото ще бъде част от университета на Синсинати, където ще играе за Синсинати Беъркетс.

Тя и нейните съотборнички от отбора до 19 години бяха наградени за успехите си през годината на церемония, организирана от Българската федерация по волейбол.

"Със сигурност 2025 г. бе много емоционална. Световното първенство за жени бе много голям опит за мен. Много съм щастлива", сподели тя.

Националната състезателка се надява да надгради след световната титла до 19 г. и да постигне още по-значими и впечатляващи успехи.

"В САЩ ми предстои доста голямо предизвикателство. Ще променя моето ежедневие и ще съм далеч от приятели и роднини, но го очаквам с нетърпение. Световна шампионка съм, но има накъде повече", категорична е Нинова.

Вижте репортаж във видеото!

Българската федерация по волейбол награди легенди в спорта на специална галавечер
Българската федерация по волейбол награди легенди в спорта на специална галавечер
Вижте галерия от звездното събитие.
Чете се за: 03:42 мин.
#Виктория Нинова

Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.
НВЛ: Дея Спорт - Монтана (ГАЛЕРИЯ) НВЛ: Дея Спорт - Монтана (ГАЛЕРИЯ)
Любомир Ганев: Това е най-успешната година за българския волейбол Любомир Ганев: Това е най-успешната година за българския волейбол
Чете се за: 03:15 мин.
На 88 години почина борецът Станко Колев На 88 години почина борецът Станко Колев
Чете се за: 00:37 мин.
Цветана Божурина: Трябва да обичаме волейбола Цветана Божурина: Трябва да обичаме волейбола
Чете се за: 01:22 мин.
Уилиам Чолов намери място в топ 8 на еврошампионата по бокс в Будапеща Уилиам Чолов намери място в топ 8 на еврошампионата по бокс в Будапеща
Чете се за: 00:55 мин.

