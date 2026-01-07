БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антоан Семеньо донесе успеха на Борнемут срещу Тотнъм в последния си мач за "черешките"

Милен Костов
Полузащитникът е пред трансфер в Манчестър Сити.

Борнемут Тотнъм
Снимка: БТА
Слушай новината

Борнемут победи Тотнъм с 3:2 в мач от 21-ия кръг на Висшата лига. Победният гол за "черешките" отбеляза Антоан Семеньо в 95-ата минута, в последния си мач за клуба.

“Шпорите” изненадаха своя опонент с ранен гол на стадион “Виталити” в Борнемут. В 5-ата минута Матис Тел проби в наказателното поле и откри резултата с удар по земя в далечния ъгъл.

“Черешките” обаче все по-смело гледаха към противниковата врата и в 22-ата минута заслужено възобновиха равенството. Еванилсон засече с глава центриране от десния фланг на Маркъс Таверние.

Възпитаниците на Андони Ираола стигнаха до обрат в 37-ата минута. Ели Жуниор Крупи засече с едно докосване пас във вратарското поле на Маркос Сенеси. Домакините превърнаха и двата си точни удара до почивката в голове.

В 67-ата минута в игра се появи Ришарлисон и две минути по-късно стреля с глава в лявата греда.

В 72-ата минута Мики ван де Веен пробяга на дрибъл над 2/3 от терена и пробивът му завърши с дузпа за гостите след нарушение на Джеймс Хил. След намесата на ВАР съдията Дарън Ингланд промени решението си и отмени 11-метровия наказателен удар.

Натискът на столичани продължи и играчите на Томас Франк изравниха в 78-ата минута. Жоао Палиня се разписа със задна ножица при разбъркване в пеналтерията. Любопитното е, че това не е първият му гол със задна ножица през сезона. Португалецът откри резултата срещу третодивизионния Донкастър в мач от 1/16-финалите за Купата на Лигата.

В 5-ата минута от добавеното време Антоан Семеньо донесе успеха на тима си с шут извън наказателното поле. На пресконференцията преди срещата наставникът Андони Ираола намекна, че той играе последния си мач за клуба, преди трансфера си в Манчестър Сити.

Тотнъм заема 14-ото място в класирането с актив от 27 пункта. Борнемут е 15-и с точка по-малко.

