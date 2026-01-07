БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интер е зимен шампион в Италия

Спорт
„Нерадзурите“ са еднолични лидери на половината от сезона и ще запазят първото място дори при евентуален успех на Милан срещу Дженоа.

Интер Жилиенски
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Интер си осигури титлата „зимен шампион“ в Серия А след победа с 2:0 като гост на Парма в 19-ия кръг на първенството. „Нерадзурите“ са еднолични лидери на половината от сезона и ще запазят първото място дори при евентуален успех на Милан срещу Дженоа.

Миланският гранд не предложи бляскав футбол, но контролираше мача и не позволи на домакините да окажат сериозна съпротива. Интер откри резултата малко преди почивката чрез Федерико Димарко в 42-ата минута, а победата бе подпечатана в добавеното време от Маркюс Тюрам. Малко по-рано Анже-Йоан Бони също прати топката във вратата, но попадението му беше отменено след намеса на ВАР.

Успехът затвърди лидерската позиция на Интер в битката за Скудетото и има сериозна психологическа стойност преди предстоящия сблъсък с Наполи. Отборът на Симоне Индзаги продължава да държи аванс пред основните си конкуренти.

Парма пък остава замесен в борбата за оцеляване и след поражението е само на пет точки над зоната на изпадащите. Допълнителен натиск върху тима оказа равенството на Верона срещу Наполи, което скъси дистанцията в долната част на класирането и същевременно бе в полза на Интер.

