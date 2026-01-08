Първата асистенция на Груев не спаси Лийдс в голово шоу срещу Нюкасъл

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национал се представи на висота, но йоркширци преклониха глава срещу „свраките“ във Висшата лига.

първата асистенция груев спаси лийдс голово шоу нюкасъл
Снимка: Leeds United/X
Слушай новината

Илия Груев – млаши и Лийдс сгрешиха за девети път от началото на сезона във Висшата лига. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично срещу Нюкасъл с 3:4 в мач от 21-ия кръг, който се изигра на „Сейнт Джеймсис Парк“.

Българският национал попадна сред титулярите и изигра цяла среща с екипа на йоркширци. Халфът се представи на висота и се отчете с първа асистенция в своята кариера на сметката си в английския елит. Груев асистира за 3:2 в полза на „белите“ през второто полувреме, но и това не ги спаси от поражението, макар че на три пъти поведоха.

Брендън Ааррансън на два пъти и Доминик Калвърт-Люин отбелязаха попаденията за йоркширци, а точни за „свраките“ бяха Жоелинтан, Бруно Гимараеш от дузпа и Харви Барнс, който наниза три гола, включително и последния по пътя към обрата.

Футболистите на Даниел Франке се намират на 16-то място във временното класиране с 22 точки във временното класиране на шампионата, докато играчите на Еди Хау шестата позиция с 32. Следващият мач в първенството за Груев и компания ще бъде на 17 януари, когато ще приемат Фулъм. От своя страна Нюкасъл ще бъдат гости на Уулвърхемптън ден по-късно.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Premier League (@premierleague)


Гостите откриха резултата в 32-та минута. Тогава успаха да открадната топката, а тя попадна в Брендън Аарънсън, който от границата на наказателното поле бе точен.

Домакините поставиха равенството на таблото само 4 секунди по-късно. Пас на Антъни Гордън позволи на Ник Волтемаде да играе с топката и да продължи към Лукас Пери. Последният стреля и матира Лукас Пери.

В края на първото полувреме йоркширци си върнаха водачеството след отсъдена дузпа. Автор на попадението бе Доминик Калвърт – Люин, който не сгреши от бялата точка.

В хода на второто полувреме „свраките“ отново възстановиха равенството. Бруно Гимараеш центрира от границата на наказателното поле, а Жоелинтон оползотвори асистенцията му след точен изстрел с глава.

Впоследствие и двата отбора пропуснаха да вкарат по още един гол, тъй като гредата спря Фабиан Шер, а същата съдба сполетя и Джеймс Джъстин.

В 79-та минута „белите“ за трети път се озоваха в ролята на лидери. Илия Груев открадна топката и намери Аарънсън, който отбеляза след шут, ударил се първо в страничния стълб.

В първата минута на продължението „свраките“ възкръснаха за трети път. Аарънсън се превърна в грешник, тъй като игра с ръка в собственото си наказателно поле и главният рефер посочи бялата точка. С изпълнението се нагърби Гимараеш след изстрел в левия ъгъл.

Това обаче не бе всичко. В 12-та минута на добавеното време Нюкасъл ликуваше. Барнс получи топката и успя да се завърти, за да излезе на добра стрелкова позиция и да разочарова Пери, както и да хвърли в еуфория феновете на стадиона.

#Висша лига 2025/26 #ФК Нюкасъл #ФК Лийдс #Илия Груев - младши

