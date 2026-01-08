Първата асистенция на Груев не спаси Лийдс в голово шоу срещу Нюкасъл

Илия Груев – млаши и Лийдс сгрешиха за девети път от началото на сезона във Висшата лига. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично срещу Нюкасъл с 3:4 в мач от 21-ия кръг, който се изигра на „Сейнт Джеймсис Парк“.

Българският национал попадна сред титулярите и изигра цяла среща с екипа на йоркширци. Халфът се представи на висота и се отчете с първа асистенция в своята кариера на сметката си в английския елит. Груев асистира за 3:2 в полза на „белите“ през второто полувреме, но и това не ги спаси от поражението, макар че на три пъти поведоха.

Брендън Ааррансън на два пъти и Доминик Калвърт-Люин отбелязаха попаденията за йоркширци, а точни за „свраките“ бяха Жоелинтан, Бруно Гимараеш от дузпа и Харви Барнс, който наниза три гола, включително и последния по пътя към обрата.

Футболистите на Даниел Франке се намират на 16-то място във временното класиране с 22 точки във временното класиране на шампионата, докато играчите на Еди Хау шестата позиция с 32. Следващият мач в първенството за Груев и компания ще бъде на 17 януари, когато ще приемат Фулъм. От своя страна Нюкасъл ще бъдат гости на Уулвърхемптън ден по-късно.

Гостите откриха резултата в 32-та минута. Тогава успаха да открадната топката, а тя попадна в Брендън Аарънсън, който от границата на наказателното поле бе точен.

Домакините поставиха равенството на таблото само 4 секунди по-късно. Пас на Антъни Гордън позволи на Ник Волтемаде да играе с топката и да продължи към Лукас Пери. Последният стреля и матира Лукас Пери.

В края на първото полувреме йоркширци си върнаха водачеството след отсъдена дузпа. Автор на попадението бе Доминик Калвърт – Люин, който не сгреши от бялата точка.

В хода на второто полувреме „свраките“ отново възстановиха равенството. Бруно Гимараеш центрира от границата на наказателното поле, а Жоелинтон оползотвори асистенцията му след точен изстрел с глава.

Впоследствие и двата отбора пропуснаха да вкарат по още един гол, тъй като гредата спря Фабиан Шер, а същата съдба сполетя и Джеймс Джъстин.

В 79-та минута „белите“ за трети път се озоваха в ролята на лидери. Илия Груев открадна топката и намери Аарънсън, който отбеляза след шут, ударил се първо в страничния стълб.

В първата минута на продължението „свраките“ възкръснаха за трети път. Аарънсън се превърна в грешник, тъй като игра с ръка в собственото си наказателно поле и главният рефер посочи бялата точка. С изпълнението се нагърби Гимараеш след изстрел в левия ъгъл.

Това обаче не бе всичко. В 12-та минута на добавеното време Нюкасъл ликуваше. Барнс получи топката и успя да се завърти, за да излезе на добра стрелкова позиция и да разочарова Пери, както и да хвърли в еуфория феновете на стадиона.