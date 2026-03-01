БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Гол на Хулиан Алварес в 95-ата минута измъкна Атлетико Мадрид в Овиедо

"Дюшекчиите“ стигнаха до 1:0 с единствения си точен удар и прекъснаха серията си без победа като гости в Ла Лига

гол хулиан алварес ата минута измъкна атлетико мадрид овиедо
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Атлетико Мадрид победи Реал Овиедо с 1:0 като гост в мач от 26-ия кръг на Ла Лига, след като Хулиан Алварес се разписа в четвъртата минута на добавеното време. "Дюшекчиите“ изиграха разочароващ двубой, но взеха трите точки с единствения си точен удар в срещата.

Тимът на Диего Симеоне, който през седмицата си осигури място на осминафиналите в Шампионската лига, отново показа колебания далеч от дома. През първото полувреме гостите не отправиха нито един точен изстрел, а домакините от Овиедо създадоха по-чистите положения. Федерико Виняс тества Ян Облак, а словенският страж се намеси блестящо при удари на Иляс Чайра и Алберто Рейна.

След почивката Атлетико опита да повиши темпото, но трудно стигаше до опасности пред вратата на Аарон Ескандел. Овиедо също имаше своите моменти, но не успя да преодолее Облак.

Когато равенството изглеждаше неизбежно, в 95-ата минута Алварес се озова на правилното място и с премерен удар с левия крак донесе успеха на мадридчани.

С победата Атлетико се изкачи на третото място с 51 точки и затвърди позициите си в топ 4, докато Овиедо остава на последната 20-а позиция със 17 точки и все по-малки шансове за спасение.

