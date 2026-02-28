Гьозтепе с нулево равенство срещу Еюпспор, Филип Кръстев започна като титуляр

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 0:0 като домакин на Еюпспор в двубой от 24-ия кръг на турската Суперлига. Тимът от Измир събра 42 точки и остава на четири от четвъртото място, заемано от Бешикташ.

Българският национал Филип Кръстев започна като титуляр и остана на терена до почивката, когато бе заменен от нигериеца Антъни Дейвис. Домакините имаха превъзходство и отправиха двойно повече удари към вратата на съперника, но не успяха да материализират натиска си.

Най-чистата възможност за Гьозтепе се откри още в осмата минута, когато тимът получи дузпа. Жандерсон обаче пропусна от бялата точка и резултатът остана непроменен. Така Гьозтепе вече четири поредни кръга няма победа с три равенства и една загуба, докато Еюпспор е с две точки над зоната на изпадащите.