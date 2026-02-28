БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С парчето "Бангаранга" Дара ще представи...
Чете се за: 00:25 мин.
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 01:00 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Гьозтепе с нулево равенство срещу Еюпспор, Филип Кръстев започна като титуляр

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Тимът на Станимир Стоилов пропусна дузпа и вече четири кръга няма победа в турската Суперлига

филип кръстев включена клауза постоянно преминаване гьозтепе
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 0:0 като домакин на Еюпспор в двубой от 24-ия кръг на турската Суперлига. Тимът от Измир събра 42 точки и остава на четири от четвъртото място, заемано от Бешикташ.

Българският национал Филип Кръстев започна като титуляр и остана на терена до почивката, когато бе заменен от нигериеца Антъни Дейвис. Домакините имаха превъзходство и отправиха двойно повече удари към вратата на съперника, но не успяха да материализират натиска си.

Най-чистата възможност за Гьозтепе се откри още в осмата минута, когато тимът получи дузпа. Жандерсон обаче пропусна от бялата точка и резултатът остана непроменен. Така Гьозтепе вече четири поредни кръга няма победа с три равенства и една загуба, докато Еюпспор е с две точки над зоната на изпадащите.

