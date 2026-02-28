БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С парчето "Бангаранга" Дара ще представи...
Чете се за: 00:25 мин.
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 01:00 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Байерн докосва Салатиерата след зрелищен обрат срещу Борусия Дортмунд в "Дер Класикер“

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
Запази

Баварците спечелиха с 3:2 в Дортмунд след два гола на Хари Кейн и попадение на Йосуа Кимих

байерн докосва салатиерата зрелищен обрат борусия дортмунд дер класикерldquo
Слушай новината

Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд с 3:2 като гост в 139-ото издание на "Дер Класикер“ от 24-ия кръг на Бундеслигата и направи сериозна заявка за титлата. Успехът на "Сигнал Идуна Парк“ увеличи преднината на баварците на върха и нанесе тежък удар по амбициите на "жълто-черните“, които преди двубоя изоставаха на осем точки.

Нико Ковач предприе пет промени след отпадането от Аталанта в Шампионската лига, като в защита се завърна Нико Шлотербек, а в атака започна Фабио Силва.

Венсан Компани отговори с три корекции след продължаването напред към осминафиналите на турнира, залагайки на Джонатан Та и Конрад Лаймер в отбрана, а зад Хари Кейн действаше Серж Гнабри.

Началото бе изцяло за гостите. Байерн наложи натиск и владееше топката, но ударите на Олисе, Кейн и Гнабри бяха блокирани или спасени от Грегор Кобел. В 18-ата минута Шлотербек влезе твърдо срещу Йосип Станишич и получи жълт картон в напрегнат момент пред двете треньорски скамейки.

Именно той обаче изведе домакините напред в 26-ата минута. След нарушение на Упамекано срещу Адейеми, Даниел Свенсон центрира остро отляво, а Шлотербек се извиси над Та и с глава прати топката в десния ъгъл на Урбиг - 1:0. До почивката Байерн бе близо до втори гол, а Кимих тества Кобел с два удара от дистанция, но резултатът остана непроменен.

Второто полувреме започна вихрено за Байерн. Натискът даде резултат в 54-ата минута, когато след кратко изчистване Кимих намери Гнабри, той свали с глава за Хари Кейн и английският нападател реализира за 1:1. Дортмунд опита бърз отговор чрез Байер, но ударът му отдалеч прелетя над гредата.

Обратът стана факт в 71-ата минута. След пробив на Станишич по фланга и контакт с Шлотербек съдията посочи бялата точка. Кейн изпълни дузпата и макар Кобел да докосна топката, тя влезе под гредата за 1:2.

Домакините обаче не се предадоха.

В 83-ата минута след центриране на Забитцер и неуспешен опит на Гираси, Свенсон засече от воле и изравни за 2:2, вдигайки на крака трибуните. Радостта на „жълто-черните“ продължи кратко. Само четири минути по-късно Кимих се възползва от неубедително изчистване след фланг на Олисе и с прецизен удар от въздуха донесе победата на гостите - 2:3.

В заключителните минути Борусия хвърли всичко в атака. Шлотербек стреля опасно от дистанция, а след статични положения Ян Коуто и Забитцер търсеха изравняването. В добавеното време последните центрирания в наказателното поле не намериха адресат.

Така Байерн си тръгна с трите точки от Дортмунд след зрелищен двубой, в който показа класа в решителните моменти и направи решителна крачка към поредна титла в Бундеслигата.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
5
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
6
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Европейски футбол

Илия Груев: Заслужавахме да отбележим гол срещу Манчестър Сити
Илия Груев: Заслужавахме да отбележим гол срещу Манчестър Сити
Монако реши всичко след почивката срещу Анже и настигна Лил в Лига 1 Монако реши всичко след почивката срещу Анже и настигна Лил в Лига 1
Чете се за: 01:00 мин.
Ромелу Лукаку се превърна в герой за Наполи с гол в добавеното време във Верона Ромелу Лукаку се превърна в герой за Наполи с гол в добавеното време във Верона
Чете се за: 01:25 мин.
Илия Груев не помогна на Лийдс при минимална загуба от Манчестър Сити Илия Груев не помогна на Лийдс при минимална загуба от Манчестър Сити
Чете се за: 01:17 мин.
Гьозтепе с нулево равенство срещу Еюпспор, Филип Кръстев започна като титуляр Гьозтепе с нулево равенство срещу Еюпспор, Филип Кръстев започна като титуляр
Чете се за: 01:05 мин.
Исторически хеттрик на Ламин Ямал донесе нова победа на Барселона Исторически хеттрик на Ламин Ямал донесе нова победа на Барселона
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С парчето "Бангаранга" Дара ще представи България на "Евровизия" С парчето "Бангаранга" Дара ще представи България на "Евровизия"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта? След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Служебният премиер: Няма промяна в степента на бойна готовност на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ