Байерн докосва Салатиерата след зрелищен обрат срещу Борусия Дортмунд в "Дер Класикер“

Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд с 3:2 като гост в 139-ото издание на "Дер Класикер“ от 24-ия кръг на Бундеслигата и направи сериозна заявка за титлата. Успехът на "Сигнал Идуна Парк“ увеличи преднината на баварците на върха и нанесе тежък удар по амбициите на "жълто-черните“, които преди двубоя изоставаха на осем точки.

Нико Ковач предприе пет промени след отпадането от Аталанта в Шампионската лига, като в защита се завърна Нико Шлотербек, а в атака започна Фабио Силва.

Венсан Компани отговори с три корекции след продължаването напред към осминафиналите на турнира, залагайки на Джонатан Та и Конрад Лаймер в отбрана, а зад Хари Кейн действаше Серж Гнабри.





Началото бе изцяло за гостите. Байерн наложи натиск и владееше топката, но ударите на Олисе, Кейн и Гнабри бяха блокирани или спасени от Грегор Кобел. В 18-ата минута Шлотербек влезе твърдо срещу Йосип Станишич и получи жълт картон в напрегнат момент пред двете треньорски скамейки.

Именно той обаче изведе домакините напред в 26-ата минута. След нарушение на Упамекано срещу Адейеми, Даниел Свенсон центрира остро отляво, а Шлотербек се извиси над Та и с глава прати топката в десния ъгъл на Урбиг - 1:0. До почивката Байерн бе близо до втори гол, а Кимих тества Кобел с два удара от дистанция, но резултатът остана непроменен.

Второто полувреме започна вихрено за Байерн. Натискът даде резултат в 54-ата минута, когато след кратко изчистване Кимих намери Гнабри, той свали с глава за Хари Кейн и английският нападател реализира за 1:1. Дортмунд опита бърз отговор чрез Байер, но ударът му отдалеч прелетя над гредата.

Обратът стана факт в 71-ата минута. След пробив на Станишич по фланга и контакт с Шлотербек съдията посочи бялата точка. Кейн изпълни дузпата и макар Кобел да докосна топката, тя влезе под гредата за 1:2.

Домакините обаче не се предадоха.

В 83-ата минута след центриране на Забитцер и неуспешен опит на Гираси, Свенсон засече от воле и изравни за 2:2, вдигайки на крака трибуните. Радостта на „жълто-черните“ продължи кратко. Само четири минути по-късно Кимих се възползва от неубедително изчистване след фланг на Олисе и с прецизен удар от въздуха донесе победата на гостите - 2:3.

В заключителните минути Борусия хвърли всичко в атака. Шлотербек стреля опасно от дистанция, а след статични положения Ян Коуто и Забитцер търсеха изравняването. В добавеното време последните центрирания в наказателното поле не намериха адресат.





Така Байерн си тръгна с трите точки от Дортмунд след зрелищен двубой, в който показа класа в решителните моменти и направи решителна крачка към поредна титла в Бундеслигата.