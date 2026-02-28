Исторически хеттрик на Ламин Ямал донесе нова победа на Барселона

С първия си хеттрик в професионалната кариера Ламин Ямал изведе Барселона до убедителна победа с 4:1 над Виляреал в мач от 26-ия кръг на Ла Лига.

18-годишният нападател се разписа в 28-ата, 37-ата и 69-ата минута, демонстрирайки класа и хладнокръвие пред гола. В добавеното време резервата Роберт Левандовски оформи крайното 4:1, след като по-рано Пап Гей бе върнал едно попадение за гостите.

С успеха каталунците увеличиха аванса си на върха пред Реал Мадрид на четири точки, като „белите“ са с мач по-малко.

Двубоят на "Камп Ноу“ започна с открита игра и положения и пред двете врати. След няколко пропуска в началото, в 28-ата минута грешка на Пап Гей позволи на домакините да организират бърза атака, при която Фермин Лопес изведе Ямал и той откри резултата.

Само девет минути по-късно младият испанец удвои с впечатляващо изпълнение, а до почивката Барселона имаше възможност да реши всичко още по-рано.

В началото на втората част Виляреал върна интригата чрез Гей в 49-ата минута, а малко след това Айосе Перес пропусна отличен шанс за 2:2. Този момент се оказа ключов.

В 69-ата минута Педри изведе Ямал сам срещу вратаря и талантът оформи своя исторически хеттрик за 3:1. Малко след това той бе заменен под аплодисментите на публиката.

В края Левандовски се възползва от разбъркване и реализира за 4:1, подпечатвайки 13-ата поредна домакинска победа на Барселона в първенството този сезон.

От началото на кампанията Ямал вече има 18 гола и 14 асистенции в 34 мача за "лос кулес“, а тимът на Ханзи Флик продължава уверено битката за титлата.