БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 00:47 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Исторически хеттрик на Ламин Ямал донесе нова победа на Барселона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

18-годишният талант блесна с три попадения при успеха с 4:1 над Виляреал, каталунците дръпнаха с четири точки на върха

исторически хеттрик ламин ямал донесе нова победа барселона
Слушай новината

С първия си хеттрик в професионалната кариера Ламин Ямал изведе Барселона до убедителна победа с 4:1 над Виляреал в мач от 26-ия кръг на Ла Лига.

18-годишният нападател се разписа в 28-ата, 37-ата и 69-ата минута, демонстрирайки класа и хладнокръвие пред гола. В добавеното време резервата Роберт Левандовски оформи крайното 4:1, след като по-рано Пап Гей бе върнал едно попадение за гостите.

С успеха каталунците увеличиха аванса си на върха пред Реал Мадрид на четири точки, като „белите“ са с мач по-малко.

Двубоят на "Камп Ноу“ започна с открита игра и положения и пред двете врати. След няколко пропуска в началото, в 28-ата минута грешка на Пап Гей позволи на домакините да организират бърза атака, при която Фермин Лопес изведе Ямал и той откри резултата.

Само девет минути по-късно младият испанец удвои с впечатляващо изпълнение, а до почивката Барселона имаше възможност да реши всичко още по-рано.

В началото на втората част Виляреал върна интригата чрез Гей в 49-ата минута, а малко след това Айосе Перес пропусна отличен шанс за 2:2. Този момент се оказа ключов.

В 69-ата минута Педри изведе Ямал сам срещу вратаря и талантът оформи своя исторически хеттрик за 3:1. Малко след това той бе заменен под аплодисментите на публиката.

В края Левандовски се възползва от разбъркване и реализира за 4:1, подпечатвайки 13-ата поредна домакинска победа на Барселона в първенството този сезон.

От началото на кампанията Ямал вече има 18 гола и 14 асистенции в 34 мача за "лос кулес“, а тимът на Ханзи Флик продължава уверено битката за титлата.

#ПФК Барселона #Ла Лига 2025/26 #ФК Виляреал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
6
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Европейски футбол

Абърдийн с Димитър Митов отстъпи минимално на лидера Хартс
Абърдийн с Димитър Митов отстъпи минимално на лидера Хартс
Ливърпул вкара пет гола на Уест Хем и се доближи до Топ 3 Ливърпул вкара пет гола на Уест Хем и се доближи до Топ 3
Чете се за: 02:25 мин.
Комо продължава да мечтае за участие в Шампионската лига Комо продължава да мечтае за участие в Шампионската лига
Чете се за: 00:52 мин.
Борнемут продължи серията си без загуба след равенство със Съндърланд Борнемут продължи серията си без загуба след равенство със Съндърланд
Чете се за: 01:00 мин.
Националките по футбол откриват европейските квалификации срещу Хърватия Националките по футбол откриват европейските квалификации срещу Хърватия
Чете се за: 01:30 мин.
Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта? След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България,...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ