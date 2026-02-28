Комо продължава да мечтае за участие в Шампионската лига

Комо постигна убедителна победа с 3:1 над Лече и се изкачи на пето място в Серия "А". Под ръководството на Сеск Фабрегас тимът регистрира втора поредна победа и изпревари Ювентус с две точки след 27 кръга.

Домакините решиха изхода на срещата още през първата част. Ласана Кулибали даде преднина на гостите в 13-ата минута, но Анастасиос Дувикас изравни само пет по-късно. В края на полувремето Хесус Родригес и Марк Оливер Кемпф оформиха пълен обрат и триумф за Комо.

За Лече това бе второ поредно поражение, а тимът остава под чертата на изпадащите с актив от 24 точки.