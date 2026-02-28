Борнемут продължи серията си без загуба след равенство със Съндърланд

Борнемут продължи впечатляващата си серия без поражение във Висшата лига до осем мача, след като завърши 1:1 със Съндърланд в среща от 28-ия кръг. „Черешките“ остават на осмо място.

Последната загуба на Борнемут в първенството бе на 3 януари от Арсенал, а единственият друг отбор, който ги победи тази година, е Нюкасъл в мач от ФА Къп.

Срещата днес започна трудно за домакините, след като Елиезе Майенда откри резултата в 18-ата минута за Съндърланд. Борнемут обаче успя да изравни едва в 57-ата минута чрез Еванилсон, спасявайки важна точка и удължавайки серията си без поражение.

Съндърланд пък сложи край на серията си от три поредни поражения и заема 11-а позиция с две точки по-малко от Борнемут.