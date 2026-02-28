БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Абърдийн с Димитър Митов отстъпи минимално на лидера Хартс

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Българският национал бе титуляр при загубата с 0:1 в 29-ия кръг на шотландската Висша лига

Абърдийн с Димитър Митов отстъпи минимално на лидера Хартс
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Абърдийн с Димитър Митов в състава си загуби с 0:1 при гостуването на лидера Хартс в среща от 29-ия кръг на шотландската Висша лига.

Българският национален вратар започна като титуляр за „червените“ и остана на терена през всичките 90 минути на стадион „Тайнкасъл“.

Единственото попадение в двубоя падна в 28-ата минута, когато Клаудио Брага се разписа след асистенция на Пиер Каборе и донесе трите точки на домакините.

Носителят на Купата на Футболната асоциация от миналия сезон Абърдийн не успя да отправи точен удар към вратата на съперника и остава на осмо място в класирането с 29 точки.

Хартс продължава да оглавява подреждането с 63 точки.

#ФК Хартс #ФК Абърдийн #Димитър Митов

