Абърдийн с Димитър Митов отстъпи минимално на лидера Хартс

Абърдийн с Димитър Митов в състава си загуби с 0:1 при гостуването на лидера Хартс в среща от 29-ия кръг на шотландската Висша лига.

Българският национален вратар започна като титуляр за „червените“ и остана на терена през всичките 90 минути на стадион „Тайнкасъл“.

Единственото попадение в двубоя падна в 28-ата минута, когато Клаудио Брага се разписа след асистенция на Пиер Каборе и донесе трите точки на домакините.

Носителят на Купата на Футболната асоциация от миналия сезон Абърдийн не успя да отправи точен удар към вратата на съперника и остава на осмо място в класирането с 29 точки.

Хартс продължава да оглавява подреждането с 63 точки.