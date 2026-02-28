Абърдийн с Димитър Митов отстъпи минимално на лидера Хартс

Българският национал бе титуляр при загубата с 0:1 в 29-ия кръг на шотландската Висша лига
Абърдийн с Димитър Митов в състава си загуби с 0:1 при гостуването на лидера Хартс в среща от 29-ия кръг на шотландската Висша лига.
Българският национален вратар започна като титуляр за „червените“ и остана на терена през всичките 90 минути на стадион „Тайнкасъл“.
Единственото попадение в двубоя падна в 28-ата минута, когато Клаудио Брага се разписа след асистенция на Пиер Каборе и донесе трите точки на домакините.
Носителят на Купата на Футболната асоциация от миналия сезон Абърдийн не успя да отправи точен удар към вратата на съперника и остава на осмо място в класирането с 29 точки.
Хартс продължава да оглавява подреждането с 63 точки.