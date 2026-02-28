БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 00:47 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Ливърпул вкара пет гола на Уест Хем и се доближи до Топ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Мърсисайдци се изравниха с Манчестър Юнайтед на четвъртата позиция.

Върджил Ван Дайк, Ливърпул
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ливърпул постигна убедителен успех с 5:2 срещу Уест Хем на „Анфийлд“ в среща от 28-ия кръг на Висшата лига и се доближи само на три точки от третото място, заемано от Астън Вила.

Мърсисайдци нанесоха ранен удар, след като още в петата минута Юго Екитике откри резултата. До почивката натискът на домакините даде резултат и Върджил ван Дайк, както и Алексис Мак Алистър увеличиха преднината до 3:0. И трите попадения дойдоха след корнери, при които „червените“ показаха сериозно превъзходство във въздушните двубои.

В началото на втората част Томаш Соучек върна надеждите на гостите, намалявайки изоставането, но Ливърпул запази контрола върху мача. В заключителните минути Коди Гакпо реализира за 4:1, а малко след това лондончани отново стигнаха до гол чрез Кастеянос. Крайното 5:2 бе оформено след автогол на Аксел Дисаси.

След победата Ливърпул вече има 48 точки и се изравнява с четвъртия Манчестър Юнайтед, който е с мач по-малко. Астън Вила остава трети с 51 пункта след загубата си от Уулвърхемптън.

В друг двубой от кръга Бърнли беше на крачка от впечатляващ обрат срещу Брентфорд, след като заличи пасив от три гола, но в крайна сметка отстъпи с 3:4 у дома. Гостите поведоха с 3:0 още преди почивката, като сред голмайсторите бе и бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго.

В края на първото полувреме Бърнли намали след автогол на Майкъл Кайоде, а след паузата Джейдън Антъни и Зайън Флеминг изравниха. В добавеното време обаче Микел Дамсгаард донесе победата на Брентфорд, а четвърти гол на Ашли Барнс за домакините беше отменен заради игра с ръка.

Евертън пък поднесе изненада, след като се наложи с 3:2 като гост на Нюкасъл.

#Висша лига 2025/26 #Уест Хем Юнайтед #ливърпул

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
6
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Европейски футбол

Исторически хеттрик на Ламин Ямал донесе нова победа на Барселона
Исторически хеттрик на Ламин Ямал донесе нова победа на Барселона
Абърдийн с Димитър Митов отстъпи минимално на лидера Хартс Абърдийн с Димитър Митов отстъпи минимално на лидера Хартс
Чете се за: 00:52 мин.
Комо продължава да мечтае за участие в Шампионската лига Комо продължава да мечтае за участие в Шампионската лига
Чете се за: 00:52 мин.
Борнемут продължи серията си без загуба след равенство със Съндърланд Борнемут продължи серията си без загуба след равенство със Съндърланд
Чете се за: 01:00 мин.
Националките по футбол откриват европейските квалификации срещу Хърватия Националките по футбол откриват европейските квалификации срещу Хърватия
Чете се за: 01:30 мин.
Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта? След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България,...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ