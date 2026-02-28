Ливърпул вкара пет гола на Уест Хем и се доближи до Топ 3

Ливърпул постигна убедителен успех с 5:2 срещу Уест Хем на „Анфийлд“ в среща от 28-ия кръг на Висшата лига и се доближи само на три точки от третото място, заемано от Астън Вила.

Мърсисайдци нанесоха ранен удар, след като още в петата минута Юго Екитике откри резултата. До почивката натискът на домакините даде резултат и Върджил ван Дайк, както и Алексис Мак Алистър увеличиха преднината до 3:0. И трите попадения дойдоха след корнери, при които „червените“ показаха сериозно превъзходство във въздушните двубои.

В началото на втората част Томаш Соучек върна надеждите на гостите, намалявайки изоставането, но Ливърпул запази контрола върху мача. В заключителните минути Коди Гакпо реализира за 4:1, а малко след това лондончани отново стигнаха до гол чрез Кастеянос. Крайното 5:2 бе оформено след автогол на Аксел Дисаси.

След победата Ливърпул вече има 48 точки и се изравнява с четвъртия Манчестър Юнайтед, който е с мач по-малко. Астън Вила остава трети с 51 пункта след загубата си от Уулвърхемптън.

В друг двубой от кръга Бърнли беше на крачка от впечатляващ обрат срещу Брентфорд, след като заличи пасив от три гола, но в крайна сметка отстъпи с 3:4 у дома. Гостите поведоха с 3:0 още преди почивката, като сред голмайсторите бе и бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго.



В края на първото полувреме Бърнли намали след автогол на Майкъл Кайоде, а след паузата Джейдън Антъни и Зайън Флеминг изравниха. В добавеното време обаче Микел Дамсгаард донесе победата на Брентфорд, а четвърти гол на Ашли Барнс за домакините беше отменен заради игра с ръка.

Евертън пък поднесе изненада, след като се наложи с 3:2 като гост на Нюкасъл.