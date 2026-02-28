БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С парчето "Бангаранга" Дара ще представи...
Чете се за: 00:25 мин.
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 01:00 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Илия Груев: Заслужавахме да отбележим гол срещу Манчестър Сити

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Българският национал изрази разочарование след минималната загуба на Лийдс с 0:1

Илия Груев: Заслужавахме да отбележим гол срещу Манчестър Сити
Слушай новината

Футболистите на Лийдс Юнайтед са заслужавали поне едно попадение в двубоя срещу Манчестър Сити, смята българският национал Илия Груев след поражението с 0:1 в среща от 28-ия кръг на английската Висша лига.

"Наистина е разочароващо, защото заслужавахме да отбележим гол, особено в първите 20 минути. След това Манчестър Сити се представи отлично в защита и се възползва от едно свое положение. Ние трябваше да вкараме поне един гол. Нямаше как да играем така 90 минути, защото бе супер изтощаващо", заяви Груев пред Sky Sports.

Българинът, който започна като титуляр, подчерта, че допуснатият гол малко преди почивката е повлиял сериозно на отбора.

"Бяхме мотивирани за този мач, но получихме гол десетина секунди преди почивката. Ударът бе тежък. Сити владееха повече топката и това е нормално за техния стил, но имахме шансове и на контраатака. В последните 10-15 минути натиснахме, но пак не успяхме да вкараме", добави националът, чието интервю бе излъчено и в българския ефир.

Свързани статии:

Илия Груев не помогна на Лийдс при минимална загуба от Манчестър Сити
Илия Груев не помогна на Лийдс при минимална загуба от Манчестър Сити
Българският национал изигра пълен мач при поражението с 0:1, а...
Чете се за: 01:17 мин.
#ФК Лийдс Юнайтед #Илия Груев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
5
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
6
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Европейски футбол

Интер забрави европейския кошмар и направи нова крачка към титлата в Серия А
Интер забрави европейския кошмар и направи нова крачка към титлата в Серия А
Монако реши всичко след почивката срещу Анже и настигна Лил в Лига 1 Монако реши всичко след почивката срещу Анже и настигна Лил в Лига 1
Чете се за: 01:00 мин.
Ромелу Лукаку се превърна в герой за Наполи с гол в добавеното време във Верона Ромелу Лукаку се превърна в герой за Наполи с гол в добавеното време във Верона
Чете се за: 01:25 мин.
Илия Груев не помогна на Лийдс при минимална загуба от Манчестър Сити Илия Груев не помогна на Лийдс при минимална загуба от Манчестър Сити
Чете се за: 01:17 мин.
Гьозтепе с нулево равенство срещу Еюпспор, Филип Кръстев започна като титуляр Гьозтепе с нулево равенство срещу Еюпспор, Филип Кръстев започна като титуляр
Чете се за: 01:05 мин.
Байерн докосва Салатиерата след зрелищен обрат срещу Борусия Дортмунд в "Дер Класикер“ Байерн докосва Салатиерата след зрелищен обрат срещу Борусия Дортмунд в "Дер Класикер“
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С парчето "Бангаранга" Дара ще представи България на "Евровизия" С парчето "Бангаранга" Дара ще представи България на "Евровизия"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта? След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Служебният премиер: Няма промяна в степента на бойна готовност на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ