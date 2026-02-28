Илия Груев: Заслужавахме да отбележим гол срещу Манчестър Сити

Футболистите на Лийдс Юнайтед са заслужавали поне едно попадение в двубоя срещу Манчестър Сити, смята българският национал Илия Груев след поражението с 0:1 в среща от 28-ия кръг на английската Висша лига.

"Наистина е разочароващо, защото заслужавахме да отбележим гол, особено в първите 20 минути. След това Манчестър Сити се представи отлично в защита и се възползва от едно свое положение. Ние трябваше да вкараме поне един гол. Нямаше как да играем така 90 минути, защото бе супер изтощаващо", заяви Груев пред Sky Sports.

Българинът, който започна като титуляр, подчерта, че допуснатият гол малко преди почивката е повлиял сериозно на отбора.



"Бяхме мотивирани за този мач, но получихме гол десетина секунди преди почивката. Ударът бе тежък. Сити владееха повече топката и това е нормално за техния стил, но имахме шансове и на контраатака. В последните 10-15 минути натиснахме, но пак не успяхме да вкараме", добави националът, чието интервю бе излъчено и в българския ефир.