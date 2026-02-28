БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С парчето "Бангаранга" Дара ще представи...
Чете се за: 00:25 мин.
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 01:00 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Кристиано Роналдо изпусна дузпа, но Ал Насър обърна Ал Файха и се върна на върха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Саудитският гранд спечели с 3:1 след автоголове и късен натиск в мач, изпълнен с грешки

Кристиано Роналдо изпусна дузпа, но Ал Насър обърна Ал Файха и се върна на върха
Снимка: Официален X профил на Ал Насър

Отборът на Ал Насър постигна обрат и спечели с 3:1 при гостуването си на Ал-Файха в среща от 24-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Успехът върна тима на върха в класирането с равен брой точки с преследвачите, като авансът пред втория Ал Ахли е две точки, а пред третия Ал Хилал - три.

Двубоят започна с пропуск на голямата звезда на гостите Кристиано Роналдо, който не успя да реализира дузпа още в 11-ата минута. Малко преди почивката, във втората минута на добавеното време, Абдулела Ал Амри си отбеляза автогол и даде преднина на домакините.

След паузата Ал-Насър дълго търсеше изравняването, което дойде в 72-ата минута чрез Садио Мане. Осем минути по-късно Орландо Москера прати топката в собствената си врата и обърна развоя на срещата. В 85-ата минута Абдулах Ал Хамдан оформи крайното 3:1 след асистенция на Жоао Феликс.

Ал-Файха остава на 12-ото място в подреждането, но засега запазва комфортна дистанция от зоната на изпадащите.

#ФК Ал Файха #ФК Ал Насър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
5
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
6
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Световен футбол

Красив дебютен гол на Марин Петков донесе точка на Ал Таавун в Саудитска Арабия
Красив дебютен гол на Марин Петков донесе точка на Ал Таавун в Саудитска Арабия
Божидар Краев се разписа при убедителната победа Уестърн Сидни Уондърърс Божидар Краев се разписа при убедителната победа Уестърн Сидни Уондърърс
Чете се за: 00:55 мин.
Лионел Меси и Интер Маями ще отпразнуват титлата в МЛС с посещение в Белия дом Лионел Меси и Интер Маями ще отпразнуват титлата в МЛС с посещение в Белия дом
Чете се за: 01:40 мин.
Лионел Меси вкара от дузпа и донесе успеха на Интер Маями в контрола Лионел Меси вкара от дузпа и донесе успеха на Интер Маями в контрола
Чете се за: 01:07 мин.
Дик Адвокаат прекратява кариерата си Дик Адвокаат прекратява кариерата си
Чете се за: 01:15 мин.
Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С парчето "Бангаранга" Дара ще представи България на "Евровизия" С парчето "Бангаранга" Дара ще представи България на "Евровизия"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта? След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Служебният премиер: Няма промяна в степента на бойна готовност на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ