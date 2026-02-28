Кристиано Роналдо изпусна дузпа, но Ал Насър обърна Ал Файха и се върна на върха

Отборът на Ал Насър постигна обрат и спечели с 3:1 при гостуването си на Ал-Файха в среща от 24-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Успехът върна тима на върха в класирането с равен брой точки с преследвачите, като авансът пред втория Ал Ахли е две точки, а пред третия Ал Хилал - три.

| You don't see Cristiano Ronaldo miss penalties so often. pic.twitter.com/pPI0m5f9X7 — CentreGoals. (@centregoals) February 28, 2026

Двубоят започна с пропуск на голямата звезда на гостите Кристиано Роналдо, който не успя да реализира дузпа още в 11-ата минута. Малко преди почивката, във втората минута на добавеното време, Абдулела Ал Амри си отбеляза автогол и даде преднина на домакините.

След паузата Ал-Насър дълго търсеше изравняването, което дойде в 72-ата минута чрез Садио Мане. Осем минути по-късно Орландо Москера прати топката в собствената си врата и обърна развоя на срещата. В 85-ата минута Абдулах Ал Хамдан оформи крайното 3:1 след асистенция на Жоао Феликс.

Ал-Файха остава на 12-ото място в подреждането, но засега запазва комфортна дистанция от зоната на изпадащите.