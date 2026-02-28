БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С парчето "Бангаранга" Дара ще представи...
Чете се за: 00:25 мин.
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 01:00 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Красив дебютен гол на Марин Петков донесе точка на Ал Таавун в Саудитска Арабия

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Българският национал се разписа при равенството на Ал Таавун срещу Ал Кадисия

Красив дебютен гол на Марин Петков донесе точка на Ал Таавун в Саудитска Арабия
Снимка: Startphoto.bg
Марин Петков отбеляза първия си гол с екипа на Ал Таавун при равенството 1:1 като гост на Ал Кадисия в среща от 24-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. След подялбата на точките тимът на българина заема шесто място във временното класиране с 41 точки.

Петков се завърна сред титулярите, след като в предишния кръг се появи от пейката при 1:1 срещу Ал Хилал. Националът действаше като ляв бек в схема 5-4-1, но активно се включваше в офанзивните действия и остана на терена през всичките 90 минути.

Именно той даде преднина на своя тим в 17-ата минута. При изпълнение на пряк свободен удар Анжело Фулжини подаде късо към Петков, който с мощен удар прати топката под напречната греда, без шанс за вратаря Кун Кастеелс. Това бе и единственият точен удар за Ал Таавун през първата част.

Домакините изравниха в добавеното време на полувремето чрез Матео Ретеги, който реализира от дузпа. През втората част Ал Кадисия наложи осезаемо надмощие, но гостите удържаха точката, въпреки че не отправиха нито един точен удар след почивката.

Ал Таавун вече е в серия от шест поредни мача без победа - три равенства и три загуби, но остава само на точка зад петия Ал Итихад. В следващия кръг тимът на Марин Петков приема Ал Фатех.

