Барселона попиля Атлетик Билбао по пътя към финала за Суперкупата на Испания

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Каталунците се оказаха прекалено силни за баските и направиха първа крачка към защита на трофея.

барселона атлетик билбао суперкупа испания полуфинал
Снимка: БГНЕС
Барселона влетя с гръм и трясък на финала за Суперкупата на Испания. Действащите носители на трофея сътвориха лекция срещу Атлетик Билбао след 5:0 в първия полуфинал, който се изигра на стадион "Крал Абдулах Спортс Сити" в Джеда.

Селекцията на Ханзи Флик нямаше спиране още през първото полувреме, когато реализира четири гола и тотално обезличи защитата на футболистите, водени от Ернесто Валверде. Имената си сред голмайсторите записаха Рафиня на два пъти, Феран Торес, Фермин Лопес и Рууни Баргаджи. Това се оказа достатъчно за "блаугранас" да намери място на финала в турнира за четвърти пореден и общо 28-и в своята история.

В спора за трофея "лос кулес" ще срещнат победителя от втория полуфинал между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, които ще спорят утре (четвъртък).

Стартът бе белязан от опасни атаки и от двете страни. Символичните домакини обаче бяха първите, които започнаха да диктуват темпото. В 16-та минута Рууни Бардагджи комбинира с Педри, а последният стреля право в ръцете на Унай Симон. 5 минути по-късно Феран Торес и Фермин Лопез повториха упражнението, а след шут на втория топката отново попадна в ръцете на Симон.

В 22-та минута каталунците вече се радваха на първи гол. Торес не уцели добре топката при своя изстрел, но в крайна сметка матира Симон.

След половин час игра „блаугранас“ удвоиха своята преднина. Педри взаимодейства с Рафиня, а той центрира към свободния Лопез, който се разписа.

4 минути по-късно „лос кулес“ оформиха и класиката. Баргагджи се освободи от опеката на своя бранител и стреля, а Симон не се отчете с най-добрата си намеса и топката влезе във вратата му за трети път.

Действащите носители на трофея се нуждаеха от още 4 минути, за да започнат да се забавляват. Рафиня напредна и с мощен шут не остави шансове на Симон за 4:0.

Символичните гости имаха шанс да върнат едно попадение в края на първото полувреме, когато гредата спря Ойхан Сансет.

При подновяването на играта каталунците показаха, че нямата намерение да спират с опасните атаки по посока вратата на Симон.

Тези думи бяха затвърдени в 52-та минута, когато петият гол бе факт. Автор на попадението бе Рафиня, който се разписа за втори път.

О този момент „блаугранас“ намалиха темпото и започнаха да задържат топката.

Баските трудно стигаха до положения, а при едно такова в 77-та минута Унай Гомес бе изведен само срещу Жоан Гарсия, но стреля покрай вратата.

#Суперкупа на Испания по футбол 2026 г. #ФК Атлетик Билбао #ФК Барселона

