Левски показа характер, но приключи за Купата на ЦЕВ

Левски напусна турнира за Купата на ЦЕВ. Волейболистите Николай Желязков отказаха Фридрихсхафен с 3:1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:23) в реванша в 1/32-финалите на турнира, но загубиха златния гейм с 13:15 и по този начин напред продължават германците. Действащите шампиони на България отстъпиха през декември с 0:3 в първия мач срещу своя съперник, който в следващата фаза ще срещне белгийския Ахел.

Гостите направиха много силен първи гейм, в който сътвориха две серии от по шест и седем поредни точки и завършиха частта с успешна атака на капитана Светослав Гоцев за 25:17.

Във втория гейм Фридрихсхафен оказа по-голяма съпротива, но "сините" отново поведоха с 24:20 и имаше четири геймбола. Германците успяха да спасят два, но след това направиха грешка от сервис, като резултатът стана 2:0 за българския шампион.

В третата част Фридрихсхафен поведе още в началото и успяваше да поддържа преднина. Българският тим се доближи при 12:13 и 17:18, но домакините стигнаха до три геймбола при 24:21 и реализираха още първия с успешна блокада.

Четвъртият гейм бе на надхитряне, като Левски бе по-устойчив в ключовите моменти, а Гордан Люцканов реализира победната точка за 25:23 в краяТака Левски спечели с 3:1 и се стигна до златен гейм срещу силния германски тим, който е печелил Шампионската лига през 2017.

В златния гейм Левски поведе с 9:7, но остави домакините да изравнят, което принуди Желязков да вземе прекъсване на играта. Следващите две точки отново бяха за германския тим и българският треньор отново взе тайм аут. Фридрихсхафен стигна до два мачбола при 14:12. Гордан Люцканов елиминира първия след атака по блока и в аут, но след това домакините затвориха мача.

Най-резултатен за Левски бе Гордан Люцканов с 24 точки, швейцарският диагонал Юлиан Вайчиг реализира 23. Централните блокировачи Светослав Гоцев и Лазар Бучков завършиха с по 12.

За Фридрихсхафен с 19 точки завърши Йонас ван Хуицен.