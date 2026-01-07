БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски показа характер, но приключи за Купата на ЦЕВ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Волейболистите на Николай Желязков не успяха в златния гейм срещу Фридрихсхафен във втория мач от 1/32-финалите.

Левски показа характер, но приключи за Купата на ЦЕВ
Слушай новината

Левски напусна турнира за Купата на ЦЕВ. Волейболистите Николай Желязков отказаха Фридрихсхафен с 3:1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:23) в реванша в 1/32-финалите на турнира, но загубиха златния гейм с 13:15 и по този начин напред продължават германците. Действащите шампиони на България отстъпиха през декември с 0:3 в първия мач срещу своя съперник, който в следващата фаза ще срещне белгийския Ахел.

Гостите направиха много силен първи гейм, в който сътвориха две серии от по шест и седем поредни точки и завършиха частта с успешна атака на капитана Светослав Гоцев за 25:17.

Във втория гейм Фридрихсхафен оказа по-голяма съпротива, но "сините" отново поведоха с 24:20 и имаше четири геймбола. Германците успяха да спасят два, но след това направиха грешка от сервис, като резултатът стана 2:0 за българския шампион.

В третата част Фридрихсхафен поведе още в началото и успяваше да поддържа преднина. Българският тим се доближи при 12:13 и 17:18, но домакините стигнаха до три геймбола при 24:21 и реализираха още първия с успешна блокада.

Четвъртият гейм бе на надхитряне, като Левски бе по-устойчив в ключовите моменти, а Гордан Люцканов реализира победната точка за 25:23 в краяТака Левски спечели с 3:1 и се стигна до златен гейм срещу силния германски тим, който е печелил Шампионската лига през 2017.

В златния гейм Левски поведе с 9:7, но остави домакините да изравнят, което принуди Желязков да вземе прекъсване на играта. Следващите две точки отново бяха за германския тим и българският треньор отново взе тайм аут. Фридрихсхафен стигна до два мачбола при 14:12. Гордан Люцканов елиминира първия след атака по блока и в аут, но след това домакините затвориха мача.

Най-резултатен за Левски бе Гордан Люцканов с 24 точки, швейцарският диагонал Юлиан Вайчиг реализира 23. Централните блокировачи Светослав Гоцев и Лазар Бучков завършиха с по 12.

За Фридрихсхафен с 19 точки завърши Йонас ван Хуицен.

#Купа на ЦЕВ 2026 г. #ВК Фридихсхафен #ВК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Надявам се, че тази победа ще ни даде повече увереност
Ахметджан Ершимшек: Надявам се, че тази победа ще ни даде повече увереност
Нефтохимик 2010 загуби у дома от Макаби Тел Авив и отпадна от турнира "Чалъндж къп" Нефтохимик 2010 загуби у дома от Макаби Тел Авив и отпадна от турнира "Чалъндж къп"
Чете се за: 03:07 мин.
Волейболистите до 18 г. продупчиха билета си за европейското в Италия Волейболистите до 18 г. продупчиха билета си за европейското в Италия
Чете се за: 01:52 мин.
Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков
Чете се за: 02:47 мин.
Ахметджан Ершимшек: За българския волейбол е важно да играем в Шампионска лига Ахметджан Ершимшек: За българския волейбол е важно да играем в Шампионска лига
Чете се за: 01:32 мин.
Алекс Николов ще пропусне гостуването на Льовен Алекс Николов ще пропусне гостуването на Льовен
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ