Еднополовите бракове ще се признават от всички държави членки в ЕС?

Емилия Запартова
Всичко от автора
По света
Условието - да са сключени в друга държава от общността

Държавите членки в ЕС трябва да признават еднополовите бракове, когато те са сключени в друга държава от общността.

Това постанови Съдът на Европейския съюз в Люксембург.

Съдът се произнесе по иска на гей двойка в Полша.

Магистратите казаха, че Полша не е в правото си да не признава брака между двама полски граждани, сключен в Германия, въпреки че полската държава не разрешава еднополови бракове Съдът обаче подчерта, че решението "не изисква въвеждането на брак между лица от един и същи пол в националното законодателство".

То все пак задължава всички държави членки да разполагат с процедура за признаване на еднополови бракове.

