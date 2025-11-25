В "Референдум": Бюджет 2026 - кой плаща цената на политическите решения

Бюджетът за догодина - кой плаща цената на политическите решения?

Коментар в студиото на "Референдум" ще направят политолозите Димитър Ганев, Теодор Славев, Страхил Делийски Христо Панчугов и политическият анализатор проф. Росен К. Стоянов.

А какво мислят хората?

82% от хората в България смятат, че по-скоро не могат да повлияят на политическите решения на властта. Оптимисти са 16%.

48% от анкетираните мислят, че протестите заради Бюджет 2026 са по-скоро политически.

Протести, ултиматуми и политически конфликти – ще има ли компромис?