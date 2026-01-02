България и еврозоната: Има ли проблеми с плащанията в магазините във Варна?

Ден след въвеждането на еврото варненци пазаруват без проблем с новата валута.

Повечето хипермаркети в града връщат рестото в евро. Хората нямат притеснения с преминаването към новата валута. Според варненци касите в магазините са заредени с евро и обслужването става бързо и лесно.

„Днес пазарувам за първи път след Новата година. Сега платих в евро. Нямаше никакви проблеми. Дори ходих до банкомат, взех си парите, даде ми 10 евро, колкото си поисках, нямаше никакви проблеми. На касата сега в момента, без да бавят, стана супер бързо и без проблеми, нямах проблеми.“

„Как платихте?

Ами десет лева и нещо.

Какво ви върнаха?

Ами към десет лева.

Но евро или лева?

Лева, лева.“

„С карта платих, едно евро и нещо ми струваше. Малко е объркващо всичко това в лева и в евро, но ще трябва да се справим.“

„Ами с лева, как да платя?

Как ви върнаха?

В евро.

Успяхте ли да сметнете разликата как е?

Не, те си ги смятат автоматично.“

„Последните сто лева от пенсията реших днес да ги използвам. Купих мляко, сирене, ябълки.

Какво ви върнаха?

Върнаха ми в евро, но имаме немалко практика, тъй като дъщеря ни е в Португалия и сме пазарували там.“