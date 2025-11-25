В очакване на Деня на благодарността: Все повече американци имат финансови проблеми

Но ще бъде ли празнично настроението и ще има ли всеки пуйка на масата си?
Два дни преди Деня на благодарността милиони американци се отправиха на път за празниците.
От администрацията на Доналд Тръмп обявиха, че трапезата тази година ще струва на домакинствата средно с 3% по-малко.
За много хора обаче реалността е коренно различна - пълзящата нагоре инфлация и митата за вносни стоки доведоха до скок на цените.
81 млн. и 800 хиляди - рекорден брой са американците, които се очаква тази година да пътуват за Деня на благодарността.
По традиция най-натоварен е трафикът днес както по пътищата, така и на летищата. След най-дългата в историята правителствена парализа летищата в Съединените щати вече функционират нормално.
Но ще бъде ли празнично настроението и ще има ли всеки пуйка на масата си?
От администрацията на Доналд Тръмп обявиха, че благодарение на правителствената политика, трапезата за Деня на благодарността ще е по-евтина - средно 51 долара за вечеря за 10 души.
67-годишната Гейл е пенсионерка от 3 години, но парите не ѝ стигат. Започнала е работа като доставчик на храни по домовете.
Въпреки заявките на Белия дом казва, че няма да успее да си купи всичко необходимо за празника.
Освен инфлацията ефект върху по-високите цени оказват и митата, заради които вносните плодове и зеленчуци значително са поскъпнали.
"Цените са безобразни. Доналд Тръмп просто ни убива. Искам републиканците да дойдат в дома ми и да видят какво успявам да сервирам на масата си. Няма да издържат и седмица", коментира Гейл Хийткоут, куриер.
Все повече хора разчитат на благотворителни организации, които раздават продукти от първа необходимост.
През март държавната субсидия за подобни програми беше намалена с над 500 млн. долара и очакванията са помощта да не бъде достатъчна за всички.
"Имаме ръст от над 20% на нуждаещите се от безплатна храна. Тази година има и много, които идват за първи път", допълни Мари Йокъм, управител на благотворителна организация.
По традиция, това е една от седмиците в Съединените щати, в които се правят най-големи разходи - след Деня на благодарността идват Черен петък и Кибер понеделник - дните, в които магазините обещават рекордни намаления.
Изчислява се, че хората ще похарчат средно 890 долара, което обаче е с 12 долара по-малко от миналата година.