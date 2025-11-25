БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В очакване на Деня на благодарността: Все повече американци имат финансови проблеми

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази

Но ще бъде ли празнично настроението и ще има ли всеки пуйка на масата си?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Два дни преди Деня на благодарността милиони американци се отправиха на път за празниците.

От администрацията на Доналд Тръмп обявиха, че трапезата тази година ще струва на домакинствата средно с 3% по-малко.

За много хора обаче реалността е коренно различна - пълзящата нагоре инфлация и митата за вносни стоки доведоха до скок на цените.

81 млн. и 800 хиляди - рекорден брой са американците, които се очаква тази година да пътуват за Деня на благодарността.

По традиция най-натоварен е трафикът днес както по пътищата, така и на летищата. След най-дългата в историята правителствена парализа летищата в Съединените щати вече функционират нормално.

Но ще бъде ли празнично настроението и ще има ли всеки пуйка на масата си?

От администрацията на Доналд Тръмп обявиха, че благодарение на правителствената политика, трапезата за Деня на благодарността ще е по-евтина - средно 51 долара за вечеря за 10 души.

67-годишната Гейл е пенсионерка от 3 години, но парите не ѝ стигат. Започнала е работа като доставчик на храни по домовете.

Въпреки заявките на Белия дом казва, че няма да успее да си купи всичко необходимо за празника.

Освен инфлацията ефект върху по-високите цени оказват и митата, заради които вносните плодове и зеленчуци значително са поскъпнали.

"Цените са безобразни. Доналд Тръмп просто ни убива. Искам републиканците да дойдат в дома ми и да видят какво успявам да сервирам на масата си. Няма да издържат и седмица", коментира Гейл Хийткоут, куриер.

Все повече хора разчитат на благотворителни организации, които раздават продукти от първа необходимост.

През март държавната субсидия за подобни програми беше намалена с над 500 млн. долара и очакванията са помощта да не бъде достатъчна за всички.

"Имаме ръст от над 20% на нуждаещите се от безплатна храна. Тази година има и много, които идват за първи път", допълни Мари Йокъм, управител на благотворителна организация.

По традиция, това е една от седмиците в Съединените щати, в които се правят най-големи разходи - след Деня на благодарността идват Черен петък и Кибер понеделник - дните, в които магазините обещават рекордни намаления.

Изчислява се, че хората ще похарчат средно 890 долара, което обаче е с 12 долара по-малко от миналата година.

# Доналд Тръмп #САЩ #пуйки #Деня на благодарността

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
2
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
3
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
4
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Украйна одобри план за мир с Русия
5
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
4
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: САЩ и Канада

Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Таймс Скуеър с нова топка за празненствата в полунощ на Нова година Таймс Скуеър с нова топка за празненствата в полунощ на Нова година
Чете се за: 00:32 мин.
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
Съд отхвърли исковете срещу шефа на ФБР и главния прокурор на Ню Йорк Съд отхвърли исковете срещу шефа на ФБР и главния прокурор на Ню Йорк
Чете се за: 01:02 мин.
Петзвезден лукс: Тръмп ще помилва двете пуйки за Деня на благодарността (СНИМКИ) Петзвезден лукс: Тръмп ще помилва двете пуйки за Деня на благодарността (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ