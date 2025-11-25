Петзвезден лукс: Тръмп ще помилва двете пуйки за Деня на благодарността (СНИМКИ)

Петзвезден лукс за двете пуйки, които американският президент Доналд Тръмп ще помилва за Деня на благодарността.

Пуйките прекарват времето си в хотел "Уилард" преди да се отправят към Белия дом днес и да бъдат помилвани вместо да станат част от празничната трапеза.

Денят на благодарността се чества в САЩ в последния четвъртък на ноември и на трапезата винаги присъства печена пуйка.

снимки: БТА

По традиция президентът получава пуйка като подарък за празника, но от 1989 г. насам президентите помилват пернатите подаръци.