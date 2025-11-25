Второ заседание по делото за пожара в Кочани

За днес е насрочено второто заседание по делото за пожара, отнел живота на 63-ма души в Кочани, Северна Македония.

Пред съда ще се изправят задържаните до момента 37 обвиняеми, трима от които като юридически лица. Очаква се обвинението да поиска към тях да бъдат присъединени и осемте служители на агенцията за приходите в Северна Македония, които бяха уличени в корупционни схеми и укриване на данъчни задължения.

Към обвиненията на собственика на дискотеката ще бъдат добавени и тези за даване на подкуп и фалшифициране на документи. Делото за най-мащабната трагедия на Балканите започна миналата седмица в съдебната зала в Идризово.