България и Китай разширяват научното си партньорство с нови иновационни проекти

Ролята на иновациите и новите технологии в партньорството между България и Китай обсъдиха на форум днес представители на БАН, правителството, икономисти и общественици.



Вицепремиерът Атанас Зафиров акцентира върху двустранното сътрудничество в редица сфери на науката. В рамките на форума стана ясно, че учени от двете страни са работили успешно по 14 съвместни научни проекта, а през следващата година започват работата по още два.

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство ще участва в проект за функционално и геномно изследване, а Геологическият институт на БАН ще се включи в изследване на карста в България и Китай.