100 години независима адвокатура

Висшият адвокатски съвет в България отбеляза сто години от създването си.

Събитието се проведе в зала "България" в София, където слово произнесоха председателя на съвета Ивайло Дерменджиев и конституционният съдия Атанас Семов.

Сред гостите беше и правосъдният министър Георги Георгиев. Законът за адвокатите е приет през 1925 г. и е ключов за адвокатската професия в България, тъй като за първи път въвежда принципите на самоуправление и самоконтрол.