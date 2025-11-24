100 години независима адвокатура

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слово произнесоха председателя на съвета Ивайло Дерменджиев и конституционният съдия Атанас Семов

Висшият адвокатски съвет в България отбеляза сто години от създването си.

Събитието се проведе в зала "България" в София, където слово произнесоха председателя на съвета Ивайло Дерменджиев и конституционният съдия Атанас Семов.

Сред гостите беше и правосъдният министър Георги Георгиев. Законът за адвокатите е приет през 1925 г. и е ключов за адвокатската професия в България, тъй като за първи път въвежда принципите на самоуправление и самоконтрол.

